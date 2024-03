Vis-Cesena, incasso mancato e rischio caos. La curva bianconera tiferà fuori dallo stadio

Il "Benelli" torna a mostrare i suoi limiti. Domenica con il Cesena (20,45) la Vis avrebbe potuto contare su un super incasso se il settore ospiti fosse stato all’altezza. Il riferimento non è solo al bar posto sotto i gradoni e dove caffé, acqua e quant’altro viene allungato da una piccola apertura, bensì alla capienza: i 588 biglietti concessi ai tifosi cesenati non bastano ad accontentare nemmeno un quarto delle richieste e così allo stadio gli ultras della curva mare resteranno fuori per protesta, come recita il loro comunicato: "Pesaro trasferta accessibile a tutti? Purtroppo no, dato l’ennesimo settore ospiti che per una tifoseria che muove migliaia di tifosi lungo lo stivale risulta troppo “stretto”. Se ricordiamo il disagio dei 1100 biglietti di Rimini, pensiamo un pò cosa potrebbe succedere a Pesaro con 588 tagliandi disponibili. Considerata la situazione e l’impossibilità nel poter trovare un biglietto per tutti, i gruppi Ultras della Curva Mare comunicano che, come già successo in passato, presenzieranno all’esterno del settore ospiti. Da anni continuiamo su questa linea di pensiero che porteremo sempre avanti con coerenza a prescindere da categoria e risultati sportivi del Cavalluccio. Chiediamo a chiunque sia sulla nostra stessa linea di pensiero di non disertare il viaggio a Pesaro, perché comunque il nostro apporto non dovrà mancare. Ci faremo sentire ancora più forti anche se fuori dagli spalti. La richiesta agli 11 che scenderanno in campo è sempre più chiara: portateci via da questa categtoria, tutti a Pesaro". Altri gruppi cesenati potrebbero decidere di entrare. La Vis era disponibile a concedere anche i biglietti di un’altra tribuna, ma non sarebbe arrivato il concenso delle autorità, nonostante la gara non sia considerata a rischio, anche per la concomitanza di Vuelle-Virtus Bologna.