Vis, che ansia: ora quattro finali ravvicinate

Una sconfitta tanto preventivabile quanto fastidiosa. Preventivabile perché contro la corazzata Entella, almeno in questa fase di campionato, sarebbe stato difficile strappare anche solo un pareggio, data la voglia matta dei liguri di ridurre il gap con la Reggiana sì capolista, ma fresca di 2-2 colto in extremis a Rimini.

Fastidiosa perché Di Paola e compagni, cronaca filmati e sensazioni alla mano, avrebbero potuto trovare il vantaggio in più occasioni, su tutte un colpo di testa di Fedato deviato in angolo da un super Borra, e magari legittimarlo in qualche modo. Soprattutto a inizio ripresa, quando gli ingressi di Di Paola e Pucciarelli hanno dato linfa vitale a una squadra nel primo tempo apparsa sul pezzo, anche se stanca e imprecisa. E le imprecisioni, si sa, possono costare care: lo sa bene Meazzi, bravo a sfruttare un’imprecisione sanguinosa del difensore doriano e a sfornare il cross per il vantaggio di Corbari; ne sa qualcosa l’ex Fano Tascone, al posto giusto nel momento in cui la difesa vissina si stava riorganizzando (male) dopo il cambio Ghazoini-Gavazzi.

L’Entella, in fin dei conti, ha vinto sfoderando lo stretto indispensabile, dando più volte la percezione di essere una spanna sotto rispetto alla Reggiana, lei sì in versione "rullo" (0-3) dalle parti di Pantano. Per la Vis, a conti fatti, non era questa la gara da vincere: meglio guardare alle quattro finali ravvicinate contro Gubbio, Imolese, Cesena e Carrarese. Con un’arma in più, quel Di Paola che da inizio stagione è sceso in campo solo 21 volte, e che nella volata finale per evitare lo spettro dei playout potrà tornare utile al tecnico vissino Oscar Brevi. Al "Barbetti" Brevi spera di recuperare Tonucci e Bakayoko, entrambi in tribuna per problemi fisici, e dovrà fare i conti con la situazione ammonizioni del centrale pesarese, ma anche di Gerardi, Gega, Rossoni e Farroni, quest’ultimo per la seconda gara consecutiva in panchina. Intanto domenica al "Benelli", oltre all’ex Ferrani (ora al Picerno), si è visto pure l’attuale ds del Crotone (ma per anni a Fermo) Fabio Massimo Conti, a colloquio in tribuna col presidente Bosco a cavallo tra primo e secondo tempo.

Capitolo settore giovanile. Scatto in avanti importante in chiave salvezza diretta per la Primavera 3 di Sandreani, usciti vittoriosa per 1-0 dallo scontro diretto contro i pari età dell’Olbia: al Supplementare Benelli è bastato un gol di Musciano per avere la meglio sui sardi. I biancorossi salgono così a quota 21 punti in classifica e si lasciano alle spalle la zona playout, per ora occupata da Olbia (20 punti) e Lucchese (19 punti). Sabato in campo l’ultimo turno: Vis in trasferta a Modena, Lucchese nella tana del Sudtirol, Olbia in casa contro la Carrarese. Nel doppio impegno di Imola, un sorriso e una sconfitta per la Vis: l’Under 17 si è imposta per 0-1, l’Under 15 ha ceduto per 3-0. L’Under 16 invece tornerà in campo domenica 2 aprile, quando a Pesaro arriverà la Reggiana per la gara di andata dei playoff di categoria.

Riccardo Spendolini