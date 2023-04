Vis, cinque daspo ai tifosi per le contestazioni

Cinque tifosi della Vis non potranno andare allo stadio per un periodo da due e cinque anni. Lo ha comunicato ieri il questore di Pesaro Raffaele Clemente che ha inflitto cinque Daspo, ovvero il divieto di accesso agli impianti dove si svolgono competizioni sportive. I tifosi raggiunti dal provvedimento sono tutti di età compresa tra i 16 e i 39 anni. Al centro delle indagini, le contestazioni dei tifosi pesaresi contro società e squadra lo scorso 14 marzo, dopo la sconfitta (0-1) con il Montevarchi ultimo in classifica. Dopo la partita giocatori e dirigenti erano rimasti assediati a lungo all’interno dello stadio, con un centinaio di tifosi fuori dai cancelli di via Simoncelli. Le indagini hanno verificato il lancio di vari oggetti nel piazzale interno dell’impianto fra cui un petardo, un fumogeno, bottiglie di vetro e pietre. Solo l’intervento della Polizia era riuscito a riportare la calma e a sbloccare l’assedio. Ma le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutto. Due Daspo avranno la durata di due anni, altri tre di cinque anni. La stessa società aveva condannato i fatti auspicando l’identificazione dei responsabili e provvedimenti per quanto accaduto, lamentando in un comunicato di essere tra i club più multati della categoria per le intemperanze dei propri tifosi. Società che per domani ha deciso di praticare prezzi popolari per i settori Prato e Laterale, per avere quanti più spettatori possibili per l’ultima giornata di campionato contro la Carrarese (14,30 al "Benelli"), nel tentativo di spingere alla squadra il miglior piazzamento per i playout in programma i sabati 6 e 13 maggio. I prezzi vanno da uno a dieci euro. Invariati invece quelli della tribuna centrale. Biglietti scontati in vendita fino a domenica alle 15,15.

Le ultime. La Vis arriva a questa partita senza Di Paola, che potrebbe addirittura essere operato al ginocchio anche se non ci sono informazioni certe in tal senso perché la società non comunica nulla. In dubbio anche il difensore Tonucci che è uscito dolorante alla schiena sabato scorso e che potrebbe essere risparmiato per gli spareggi, con conseguente impiego dal primo minuto dell’under Gega. Ma anche in questo caso la società tace. Nella Carrarese invece mancherà lo squalificato Della Latta. Al suo posto due soluzioni: Mercati play e Schiavi mezzala destra, oppure, la più probabile, Schiavi regista, Palmieri a destra e Bozhanaj a sinistra: quest’ultimo, di origini albanesi, è stato un affare. Ha segnato infatti 3 gol nelle ultime quattro partite. La Carrarese lo aveva acquistato dallo Spezia e lo ha già venduto al Modena per una cifra considerevole. La Carrarese viene da 13 risultati utili consecutivi, otto vittorie e cinque pareggi, che hanno fruttato 29 punti. Se vince a Pesaro è matematicamente la migliore quarta dei tre gironi di C che significa accedere al secondo turno playoff per la B.