Vis, con la Reggiana vietati timori reverenziali

La capolista arriva in città. Ma la Vis, a fare la vittima sacrificale del caso, proprio non ci sta. Perché se da una parte la Reggiana sembra essere la squadra più attrezzata e al contempo più in forma del campionato, i biancorossi di Brevi si approcciano alla sfida (14:30, diretta Eleven Sports e DAZN) con un Gerardi in più, un Di Paola ritrovato, quattro turni in casa senza sconfitte e la voglia matta di racimolare punti salvezza. Non solo: quello di oggi sarà un "Benelli" traboccante di tifo e passione, complice il bel tempo che bacerà l’impianto di Pantano. Un fattore in più dalle parte dei vissini, chiamati a una prestazione di spessore su un manto prima flagellato dalle piogge recenti, poi asciugato (in parte) dalle temperature miti degli ultimi giorni. Ieri intanto la squadra ha svolto la rifinitura del caso, utile per sciogliere gli ultimi dubbi in vista della partita. La sensazione è che Di Paola possa ritagliarsi uno spazio già dall’inizio, dato che la sua qualità e il suo estro sono fondamentali per il centrocampo biancorosso. Dove potrebbe proseguire la staffetta Coppola-Valdifiori, col primo in vantaggio sul secondo. In difesa, invece, Brevi potrebbe puntare di nuovo sul trio Gega-Tonucci-Bakayoko, anche se non è esclusa la soluzione Ghazoini come braccetto di destra. Sulle ali probabili conferme per St. Clair e Zoia, mentre in attacco è in pole la soluzione tutta over Fedato-Gerardi, con Enem, Ngom e Sanogo.

La Reggiana arriva al "Benelli" confortata dai rientri di Guglielmotti (era squalificato) Luciani e Muroni, e con un Montalto ritrovato dopo tre mesi di assenza per infortunio. Diana (in dubbio per febbre) però dovrà fare a meno di Cigarini, fermato dal Giudice Sportivo). Così ha parlato il vice Baresi alla vigilia del match: "Il terreno di gioco è importante soprattutto per chi vuole giocare e non vuole cercare di distruggere. Ancora non sappiamo come sarà ; da quello che capisco non sarà accettabile, ma ne abbiamo affrontate di queste partite . Penso che la mentalità faccia la differenza domani". Capitolo arbitro. Al "Benelli" arbitrerà Enrico Maggio di Lodi. Il fischietto lombardo, al quinto anno di CAN C, ha ben due precedenti coi biancorossi: sue le direzioni di Fermana-Vis Pesaro 1-1 (Serie C 1920) e Vis Pesaro-Carpi 3-2 (Serie C 2021). Ben tre invece gli incroci con gli emiliani: Sudtirol-Reggiana 0-3 (Serie C 1920), Imolese-Reggiana 0-1 (Serie C 2122) e Torres-Reggiana 0-2 (Serie C 2223). Nella stagione in corso ha diretto 12 gare di serie C, collezionando 56 ammonizioni e 5 espulsioni. Gli assistenti: Bartolomucci di Ciampino e Valente di Roma 2. Quarto ufficiale: Iacobellis di Pisa.

Stadio "Tonino Benelli", ore 14:30

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega, Tonucci, Bakayoko; St. Clair, Aucelli, Coppola, Di Paola, Zoia; Fedato, Gerardi. All. Brevi

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza, Rozzio, Cauz; Fiamozzi, Kabashi, Rossi, Nardi, Guiebre; Capone, Lanini. All. Diana

Arbitro: Maggio di Lodi

Riccardo Spendolini