Vis, con l’Imolese in ballo la posizione playout

Ci vuole coraggio per scommettere sulla salvezza della Vis. Che nelle ultime 10 giornate (una sola vittoria) si è giocata margine di punti e credibilità. La squadra di Sassarini prima, di Brevi poi, di Banchieri ora (passando anche per Renzoni) esibisce il peggior rendimento del lotto delle pericolanti, avendo perso 5 delle ultime 6 gare. Ci sarebbe, in verità chi ha fatto peggio, ed è il Fiorenzuola (un punto in 6 gare contro i 3 dei biancorossi), peccato che abbia 39 punti in saccoccia e le manchi qualche spicciolo per mettersi al riparo. Difficile che non raccolga qualcosa dalle gare con Rimini, Siena e San Donato di qui alla fine. Paradossalmente, la Vis è in vantaggio di risultati con tutte le squadre che la precedono, ovvero Fiorenzuola, Torres, e Olbia, con le quali ha raccolto 16 dei suoi 33 punti. E’ il distacco in classifica che rende proibitiva la rincorsa. Per sperare nella salvezza diretta la Vis dovrebbe come minimo toccare quota 40, ovvero vincere le due in casa e pareggiare a Cesena. E sarebbe già un mezzo miracolo. La seconda parte del miracolo dovrebbe materializzarsi sotto forma di crollo di una fra Olbia (calendario non facile ma ottimo stato di forma), Torres (l’ultima in casa con la Fermana è un super assist) e Fiorenzuola che dovrebbe perderle tutte. Non basta: serve anche che il San Donato faccia meno punti dei pesaresi. Meglio allora ragionare sull’ipotesi (decisamente più realistica) dei playout. I quali quasi certamente si giocheranno entrambi, visto che ci sono 4 squadre racchiuse in 2 punti ed appare irrealistico pensare che la forbice possa allargarsi ai fatidici 9 punti. La storia racconta che la Vis ha giocato solo due volte gli spareggi salvezza, ed entrambe è andata male: nel ’63-64, in C, fu retrocessa dopo la doppia sfida con la Pistoiese (pari e sconfitta); nel 2007-08, in Eccellenza (pagina tra le più ingloriose) fatta fuori dalla Monturanese (doppio ko).

Fondamentale diventa adesso vincere lo scontro diretto di domani con l’Imolese, perché la posizione conta: arrivare davanti in classifica, nell’ottica dello spareggio, significa infatti giocare la gara di ritorno in casa e salvarsi in caso di parità aritmetica nel doppio confronto. Finisse oggi il campionato, la Vis giocherebbe il playout con l’Alessandria con i vantaggi di cui sopra, mentre il San Donato se la vedrebbe con l’Imolese da analoga posizione. In casa di arrivo alla pari, si ricorre alla ben nota classifica avulsa: con le suddette rivali, la Vis è in vantaggio col San Donato (una vittoria e un pareggio), pari con l’Alessandria (due X), pari (per ora) con l’Imolese (0-0 all’andata). In caso di vittoria domani, avrebbe la migliore classifica avulsa in caso di arrivo con ammucchiata a tre o a quattro. Occhio invece a un arrivo in tandem con l’Alessandria, in quel caso farebbe testo la differenza reti generale, dove i biancorossi sono i peggiori del lotto. Abbiamo lasciato fuori il Montevarchi: la matematica ancora non lo condanna, tutto il resto sì.