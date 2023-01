Vis, con l’Olbia non devi perdere continuità

Dare continuità. E’ questo il tema in casa Vis Pesaro all’alba del match con l’Olbia. Sfida da imbroccare per il verso giusto. E per svariate ragioni: rimpolpare una classifica da 19 punti in 21 gare; dare seguito alla vittoria sul Fiorenzuola; inaugurare un trend (positivo) di cui squadra, società, tifosi e città hanno bisogno. I biancorossi si avvicinano alla sfida senza Gavazzi (squalificato) e Provazza (infortunato), unici nei di una rosa di fatto al completo. Inclusi i neo arrivati Tonucci e Gega, pronti a dare quadratura e sostanza a un pacchetto arretrato che solo ora sta ritrovando la giusta serenità. Brevi allora potrebbe optare per un 4-3-1-2 liquido, in cui le mezz’ali Aucelli e Di Paola sarebbero gli indiziati numero uno per supportare Coppola. Valdifiori? L’ex Empoli sta recuperando la forma migliore e potrebbe essere utile a gara in corso. Discorso a parte per l’attacco, dove Fedato, Pucciarelli e Cannavò potrebbero alternarsi in un gioco delle parti già visto a Fiorenzuola. In cui il fantasista veneziano potrebbe recitare il ruolo di trequartista. Il condizionale è sempre d’obbligo in questa fase: la Vis di Brevi ha il cartello "lavori in corso", vuoi per il mercato vuoi per un’idea di gioco da calare...