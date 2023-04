"Vis, contro la Carrarese pensa ai playout"

Fabrizio Salvatori, ex direttore sportivo biancorosso, era Cesena a vedere la Vis:, che impressione ne ha tratto?

"Non brutta, chiaramente gli altri erano più forti e quando devi giocare con l’acqua alla gola e fare risultato a tutti i costi tutto diventa più difficile, specie se vai sotto e se non hai un attacco capace di creare grosse occasioni"

Che bestia sono i playout?

"Una brutta bestia, la Vis non sarebbe dovuta arrivare a questo punto, speravo che riuscisse a crearsi le condizioni per giocare l’ultima gara con possibilità di salvezza diretta. I playout sono spareggi, pur con andata e ritorno,con tutti i rischi, le complicazioni e gli imprevisti del caso. Te la giochi in due gare, puoi essere anche la più forte sulla carta, ma se ti capita un inciampo, un rigore, una espulsione, una distrazione, può essere determinante. Sono partite imprevedibili che sono decise dagli episodi e dalla tensione che può giocarti un brutto scherzo. Fatta questa premessa voglio anche dire che le squadre che stanno sotto non sono il Cesena, ma si chiamano Imolese, San Donato, Alessandria, insomma sulla carta non imbattibili. Però bisogna starci attenti perché, ad esempio, il San Donato ha giocatori veloci e pericolosi così come l’Imolese"

Arriva la Carrarese che punta alla B con la migliore posizione...

"E’ una partita molto delicata, che la Vis deve affrontare anche con l’idea di non complicarsi la vita con infortuni e squalifiche in vista degli spareggi. Bisogna giocarla con la testa, con lucidità e condizione fisica. No andrei a fare la guerra con un’avversaria così forte, ragionerei in chiave playout"

In che senso?

"Non va considerata solo la possibilità di giocare la seconda in casa, bisogna anche fare una riflessione su quale avversaria incontrare. Pensare che due risultati su tre bastano a volte può essere controproducente, non è detto che tu ce la possa fare. Io a Trapani ho fatto lo spareggio per la B da terzo in classifica e l’ho perso con il Crotone giunto quinto. A Pistoia invece ho vinto"

Il verdetto dei playpout è giusto e chi tra San Donato, Alessandria e Imolese sarebbe meglio incontrare?

"Il verdetto è giusto, si sono giocate tante partite e il campionato ha espresso i suoi valori, chi sta infondo rispecchia la forza fisica, mentale e tecnica che ha espresso. San Donato, Alessandria e Imolese hanno velocità e gamba per farti male. Forse il San Donato mi è sembrata quella più abbordabile, l’Alessandria ha alternato prestazioni ottime ad altre meno ma secondo me resta l’avversaria più ostica delle tre. Anche l’Imolese sta facendo bene".

Considerato che ha giocato molto poco, quanto conta l’assenza o la presenza di Di Paola?

"Per la Vis parecchio, lui ha esperienza, personalità, dà sicurezza ai compagni, è chiaro che con lui in campo ci sarebbe più qualità, così come con Tonucci che a Cesena ho visto dolorante alla schiena"

Si aspettava questo esito e c’è qualcuno che può accendere la luce in casa Vis?

"Non mi aspettavo questo verdetto, la Vis aveva iniziato bene e Fedato segnava. Di positivo c’è che ho visto un Pucciareli ritrovato, lui potrebbe fare la differenza"

d.e.