Vis: crocevia fondamentale per la salvezza

Non sarà lo scontro decisivo, ma poco ci manca. Perché ad Alessandria (oggi 14:30, diretta Eleven Sports e Dazn) la Vis può aggiungere un tassello importante a quel mosaico chiamato salvezza. In altri termini: vincere coi grigi regalerebbe punti preziosi, permetterebbe di allungare a +7 su una diretta concorrente per la permanenza in C, lancerebbe un segnale forte a Olbia e San Donato, darebbe fiducia in vista del tour de force delle prossime settimane. Tonucci e compagni, del resto, hanno tutte le carte in regola per tornare nelle Marche coi tre punti. Ma serviranno attenzione e cura dei dettagli, gli stessi che Brevi ha sviscerato in una settimana ad alta intensità, fondamentale per smaltire le scorie del 3-0 di Lucca. Al "Moccagatta" i biancorossi, supportati da una cinquantina di tifosi pesaresi, si affideranno a quel 3-5-2 che è ormai marchio di fabbrica vissino, ma coi dovuti aggiustamenti negli interpreti. A partire dalla difesa, che dovrà essere capace di arginare la bravura dei piemontesi sulle palle inattive (6 dei 22 gol segnati sono arrivati sugli sviluppi di corner): Brevi allora dovrebbe affidarsi ai centimetri di Tonucci, Gega e Bakayoko. In mezzo al campo proseguirà la staffetta Coppola-Valdifiori, e stavolta il turno è dell’ex Potenza, supportato da Aucelli e da un Pucciarelli in versione mezz’ala. Qualche dubbio sulle ali, al netto della conferma di St. Clair sulla destra: Zoia (stakanovista) destinato a un posto da titolare a sinistra, in alternativa pronto Parodi. In attacco, infine, quasi scontata la conferma di Fedato e Enem.

L’Alessandria invece dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1, modulo prediletto dal neo tecnico Lauro (ex Castelfidardo). In campo mancheranno Nunzella, fermato per un turno dal giudice sportivo, e i lungodegenti Speranza, N’Gbesso, Pagani, Bellucci, Sabbione e Renault (il terzino Guillaume). Chiavi dell’attacco affidate all’ex Albinoleffe Cori. Attenzione all’under Galeandro, capocannoniere di squadra con 7 gol. I precedenti. Quello tra i biancorossi e l’Alessandria è il quarto confronto nella storia dei due club, il secondo in Piemonte. L’ultimo incrocio al "Moccagatta" risale al 2 maggio 1993 (Serie C1), coi locali vittoriosi per 3-0 grazie alle reti di Serioli (doppietta) e Banchelli. Capitolo arbitro. Il fischietto del match è Roberto Lovison di Padova, terzo anno di CAN C, un solo precedente in carriera coi biancorossi (Viterbese-Vis Pesaro 1-1, Serie C 2122). Gli assistenti: D’Ascanio di Roma 2 e Cardona di Catania. Quarto ufficiale: Re Depaolini di Legnano.

Così in campo

Stadio "Moccagatta",

ore 14:30

Alessandria (4-3-1-2): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Renault C.; Nichetti, Guidetti; Lamesta, Galeandro, Martignago; Cori. All. Lauro

Vis Pesaro (3-5-2): Farroni; Tonucci, Gega, Bakayoko; St. Clair, Aucelli, Coppola, Pucciarelli, Zoia; Fedato, Enem. All. Brevi

Arbitro: Lovison di Padova

Riccardo Spendolini