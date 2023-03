"Vis determinata, l’Entella non si illude"

All’assalto della vicecapolista. Per dare un impulso in più alle aspirazioni di salvezza. Se non diretta (la Torres, prima squadra fuori dalla zona playout, dista un solo punto), almeno passando attraverso le forche caudine degli spareggi. Vero è che mancano cinque giornate all’appello, ma lo scontro del "Benelli" con l’Entella (domenica, ore 14:30) assume i contorni di un match da non fallire. In altri termini: ottenere anche solo un punto contro i liguri è un obiettivo non impossibile da raggiungere. Anche se il percorso appare in decisa salita, anche perché gli uomini di Volpe sono a -4 dalla Reggiana capolista, peraltro attesa oggi (17,30) dall’insidiosa trasferta di Rimini, e hanno tutte le carte in regola per tentare l’assalto alla Serie B. Inoltre i biancocelesti stanno attraversando un periodo di forma notevole: una sola sconfitta nelle ultime 14 gare (4-0 contro il Cesena), 11 vittorie e soltanto 2 pareggi. Risultati che valgono un secondo posto in solitaria, a +2 dal Cesena che, al netto dei risultati altalenanti dell’ultimo periodo, staziona comunque ai vertici del girone B. In riva all’Adriatico l’Entella dovrà fare a meno del centrale Pellizzer, il centrocampista Morosini e il trequartista Clemenza.

Possibile la conferma del 3-4-1-2 visto nel corso del successo (4-1) col San Donato, con Ramirez pronto supportare Merkaj e uno tra Zamparo e Faggioli. Intanto ai microfoni di Radio Aldebaran, media partner dell’Entella, ha parlato l’ex Alma Fano Simone Tascone: "Entriamo nella fase calda del campionato, ma il nostro obiettivo deve essere quello di pensare una partita alla volta e cercare di fare più punti possibili – le parole del centrocampista –, in questo girone di ritorno la squadra ha alzato il livello, trovando continuità di prestazioni e risultati. Siamo riusciti ad accorciare sulla capolista Reggiana, ma in questa fase non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di fare troppi voli pindarici e di guardare troppo lontano. Domenica, infatti, giocheremo una partita importante, contro una squadra che andrà a caccia di punti salvezza e ha dimostrato anche nell’ultima gara di avere le carte in regola per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria. Servirà un’Entella carica, determinata e concentrata per portare via dei punti". Capitolo Vis. I biancorossi intendono dare seguito alla vittoria di Fermo: fondamentali in questo senso sono i rientri di Aucelli e Di Paola, entrambi pronti per due maglie da titolari. Tra i pali possibile la conferma di Campani, qualora Brevi volesse garantire esperienza in mezzo al campo e in attacco dal primo minuto. Cinque i diffidati in casa vissina: Tonucci, Rossoni, Farroni, Gega e Gerardi. Al "Benelli", infine, arbitrerà Mario Perri di Roma 1. Fischietto al terzo anno di Can C, non ha precedenti in carriera con la Vis Pesaro. I suoi assistenti saranno Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia e Matteo Nigri di Trieste. Quarto ufficiale: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

Riccardo Spendolini