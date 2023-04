Vis, ecco cosa può succedere per i playout

Giocare i playout era il minimo sindacale per una squadra che a un certo punto, prima dell’avvento di Banchieri, ha rischiato anche l’ultimo posto. Farli da una posizione vantaggiosa, l’obiettivo alla vigilia dell’ultima partita. E’ finita che la Vis li farà, se li farà, contro l’Imolese, con la posizione migliore. Non è poco, anche se bisogna togliersi dalla testa che sarà facile. Sarà molto, molto dofficile, e per lo spessore dell’avversario (forse il peggiore da affrontare del lotto delle pericolanti) che ha giocatori in grado di fare gol, e per la sua condizione psicologica (non avrà nulla da perdere e spingerà sull’acceleratore nella gara di andata per sorprendere Pesaro e metterla nei guai segnando) e per la natura del terreno di Imola: sintetico, stretto, dove o ci sei bituato a giocare e rischi di trovarti a disagio.

Fatte queste doverose premesse per certi toni di ottimismo esagerato che circolavano ieri dalle parti del Benelli, la vittoria contro la Carrarese è importante per vari motivi: certifica che in contemporanea con l’avanzamento in classifica la squadra ha salito un gradino anche sul piano tecnico e temperamentale, avendo battuto per la prima volta in stagione una squadra di alto livello. E questo le consente di arrivare al doppio spareggio nella migliore condizione fisica e mentale.

Ora, messi da parte i rimpianti (la quota salvezza era appena sopra ai 39 punti, e solo a pensare a tutti quelli buttati via…), è cominciata la ridda dei calcoli. Quanti ne verranno tolti all’Imolese di qui al 6 maggio, gara di andata del doppio spareggio? Un paio sembrano sicuri (scadenza stipendi di marzo non onorata), altri possibili per ulteriori inadempimenti; sempreché il ricorso della Procura non aumenti il carico della prima penalizzazione. Certo il punto gentilmente concesso dalla Reggiana festaiola ai romagnoli grida vendetta, in altri tempi la Regia sul doppio vantaggio non avrebbe avuto pietà.

Tornando ai conti, il più 5 attuale della Vis sull’Imolese deve diventare più 9 affinché il playout non si giochi a termini di regolamento e la Vis si salvi per via diretta. Non resta che attendere la prossima sentenza e confidare anche in quelle eventuali successive. Sperando che i pronunciamenti arrivino in tempi rapidi. Per venerdì 28 aprile è stata fissata l’udienza legata al ritardato pagamento Irpef di marzo, che dovrebbe portare a un’altra penalizzazione: è ipotizzabile un altro – 2, che potrebbe diventare – 1 in caso di patteggiamento (è successo ad altre squadre). Resta poi in ballo in ricorso depositato dalla Procura federale contro la sentenza del primo - 2 all’Imolese (la Procura aveva chiesto 4 punti di penalizzazione); e qui il processo d’appello dovrebbe essere allestito entro il 6 maggio. Resta infine il rischio deferimento per la società rossoblù per le inadempienze

sul passaggio societario (ritardato invio del rating della banca romena utilizzata), col rischio di ulteriore penalizzazione o di ammenda. Tutto questo fa pensare che difficilmente i playout verranno giocati nei tempi stabiliti (6 e 13 maggio).

Verrebbe da dire: che senso ha tenere in corsa una società così

inadempiente? Toccherà decidere alla giustizia sportiva. La Vis squadra in ogni caso farà bene a tenere alta la concentrazione e prepararsi alle sfide sul campo.