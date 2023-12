Vis, ecco i numeri giusti. Questa rimonta vale tanto

"Vedrete, arriveranno anche i gol degli attaccanti". Mai profezia fu avverata in modo più subitaneo. Banchieri l’aveva detto alla vigilia, la squadra l’ha assecondato. I due gol, cose non da poco, sono arrivati contro la terza difesa del girone. Un Perugia che in precedenza solo due volte aveva mancato la vittoria dopo essere passato in vantaggio. La Vis del Curi, al di là dei segni distintivi noti (carattere, compattezza), è piaciuta per l’atteggiamento e per l’applicazione di un piano gara studiato. Se l’è giocata con un assetto oltremodo offensivo: due soli difensori di ruolo, terzini di spinta e tre attaccanti. Quello che la squadra ha inevitabilmente concesso, specie sulla propria fascia destra dove agivano i giocatori più qualitativi del Grifo, ha riconquistato nella metà campo avversaria. Significativo il numero delle conclusioni: 5 tiri in porta contro i 3 degli umbri, 5 fuori contro 8. La Vis è stata decisamente più pericolosa del Grifo, che ha costruito le sue due reti sulle giocate individuali di Seghetti. E come sottolineato da Banchieri ("Se c’è una squadra che deve rallegrarsi del pareggio, non è la nostra"), non si è accontentata dopo il 2-2, andando vicina alla vittoria molto più di quanto abbia fatto un Perugia progressivamente giù di tono.

E’ la quarta rimonta stagionale della Vis, che nelle ultime 12 giornate ha perso solo con Cesena e Torres: l’una ingiocabile, l’altra rapinosa al Benelli su un episodio discutibile al 95’. C’è altro da sottolineare. Le modalità dei due gol vissini, entrambi su azione: il primo in pressione alta (Rossetti) sulla trequarti avversaria; il secondo con costruzione laterale e pallone scaricato a centro area. Banchieri ha tenuto in campo Pucciarelli fino all’82’ (due minuti prima si era costruito una palla gol) e ha mantenuto le due punte avanzate anche dopo il 2-2; con questo ha limitato la pressione degli umbri e creato i presupposti per tentare di vincere. Cosa puntualmente accaduta quando Rossetti ha visto il suo sinistro deviato in angolo.

Poi c’è il contributo della panchina: Pesaro ha giocato un tempo con il terzo portiere dopo l’infortunio di Polverino, e Fortin se l’è cavata egregiamente. Peixoto ha garantito buona presenza sulla corsia, Iervolino ha portato freschezza e capacità di aggressione. Ottar Magnus Karlsson infine ha pressoché raddoppiato il peso offensivo, fino a trovare il suo primo, attesissimo, centro in campionato. Quanto di più meritato dopo tutte le traversie passate. Con quella faccia da bravo ragazzo, ha dedicato il gol a Banchieri. Può rivelarsi davvero un valore aggiunto di qui in avanti. Inutile dire quanto valga questa prestazione in un campionato come l’attuale, dove anche le ultime mostrano forte competitività. Vedi il Sestri Levante, avversario della Vis domenica prossima al Benelli e capace di vincere rimontando lo 0-2 all’Ancona. La più importante è sempre la prossima.