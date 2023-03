"Vis, Entella gara chiave Bisogna solo crederci"

Marco Alessandrini specialista in salvezze (e in promozioni), ex allenatore della Vis, chi rischia la serie D?

"A poche giornate dal campionato è difficile dirlo perché ora diventano fondamentali lo spirito e le motivazioni con cui affronti il finale. Le motivazioni danno la spinta in più e l’ultima vittoria di Fermo può aiutare la Vis a ritrovare autostima. Bisogna concentrarsi sulla prossima gara che non è facile perché l’Entella si gioca il campionato al pari della Vis. Ma arrivati a questo punto non si può guardare in faccia a nessuno, bisogna giocare con le motivazioni necessarie contro tutte. Non sono più i valori che contano, ma è fondamentale come si arriva a questo tipo di partite. E siccome la Vis ci arriva dopo una vittoria, può giocare con la spavalderia necessaria. Ma ci vuole entusiasmo e bisogna crederci".

Non pensa che giocare con spavalderia contro l’Entella che ha un attacco debordante possa essere un rischio?

"Non entro nella sfera tecnico tattica, a Pesaro c’è un bravo allenatore, ma penso che ogni squadra ha punti deboli e difetti. L’Entella ha un potenziale offensivo importante ma anche avuto alti e bassi in questo torneo. Ma al di là di questo, ripeto, contano le motivazioni, entusiasmo e una dose di incoscienza perché se guardi i valori la bilancia pende per l’avversaria, ma ogni avversaria è battibile. Il futuro passa attraverso questo tipo di partite"

Cosa ne pensa dell’Imolese che sta avanzando a ritmo playoff?

"E’ la dimostrazione di quello che ho detto prima, cerca di essere propositiva, cerca di vincere. A questo punto del campionato non puoi fare calcoli, le cose possono girare anche in verso contrario, ma Imola ha trovato i giusti equilibri, gioca in modo propositivo e gli ultimi risultati le stanno dando ragione".

Tra e Torres e Olbia a chi può puntare la Vis?

"La gara con Entella ci darà la risposta. Con un punto in più la Vis può capirlo meglio. Sia la Torres che l’Olbia hanno partite impegnative. La Torres gioca con Ancona che viene da due risultati negativi e avrà voglia di rifarsi. Olbia incontra il Cesena che punta al vertice. E’ importante focalizzarsi sul prossimo turno, questo potrebbe chiarire la situazione futura".

Il Montevarchi ha sbancato Pesaro, si aspettava la caduta con Imola?

"Ho visto il Montevarchi vincere a Pesaro bene, giocando con fiducia, con mix di giovani e meno giovani interessanti. Montevarchi va a Recanati che cerca la salvezza definiva: vale lo stesso discorso, il prossimo turno può essere un punto di partenza o di arresto"

Insomma tutti sullo stesso piano?

"Ho visto perdere il san Donato ad Ancona e al di là del fatto che cerca di vincere le partite con un gioco propositivo, non sempre esprime i giusti equilibri in campo. Di tutto il gruppo forse è quella che concede troppo e se devo proprio trovare una pericolante forse è il San Donato, pur augurando ogni bene al club. Alessandria ha buone individualità e con il nuovo allenatore ha equilibrio e lavora bene sul fronte difensivo. Ma deve vincere per fare il salto in avanti, come ha fatto la Vis a Fermo"

d.e.