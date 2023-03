Vis-Entella in equilibrio: "Benelli" finora inviolato

Almeno alla voce precedenti Vis Pesaro ed Entella si equivalgono: due vittorie a testa e tre pareggi in sette sfide della loro lunga storia.

I precedenti. Nel campionato 68-69 (serie C girone B) finì 1-1 a Chiavari con reti al 35’ di Dionisi e pareggio cinque minuti dopo di Gittone. Al ritorno invece vince la Vis 1-0 grazie a una segnatura di Compagno al 35’. L’anno dopo (serie C girone B) Vis-Entella 1-1 al "Benelli" con rete di Gittone al 14’ e pareggio di Caposciutti a dieci minuti dal termine della partita. Nella gara di ritorno l’Entella avrebbe vendicato la sconfitta patita l’anno prima: 1-0 con gol decisivo di Rossi. Poi sono passati oltre quarant’anni senza che le due squadre si siano più incrociate. Siamo al campionato scorso (21-22), stesso torneo e stesso raggruppamento degli anni ’60. All’andata, nella decima giornata, finì senza reti a Chiavari, mentre al ritorno (29esima giornata) la Vis è riuscita a ribaltare le sorti al "Benelli", dove gli ospiti erano passati in vantaggio all’ 11’ con Coppolaro, per poi essere ripresi cinque minuti dopo da Marcandella. Il gol che ha risolto la contesa è stato segnato da Cannavò al 27’ del secondo tempo. Quest’anno (curiosità, stesso campionato e stesso girone di sempre), vittoria dell’Entella in casa alla 15ª giornata con lo stesso punteggio subito l’anno scorso (2-1) e reti di Tenkorang al 30’ del primo tempo, raddoppio di Zamparo al 14’ della ripresa e rigore di Fedato a sei dal termine che però non è bastato ad evitare la sconfitta.

Formazione. Si comincia a ragionare su come fermare il carro armato, L’Entella punta dritto alla b e lo fa a suon di gol, punendo ogni minima distrazione in difesa. Ne sa qualcosa il San Donato uscito con le ossa rotte domenica. Possibile che Brevi ricorra ancora una volta a una formazione il più possibile esperta, riducendo al minimo il numero di under e confermando Campani in porta proprio per avere più sostanza e mestiere in mezzo al campo. Potrebbe essere confermata la formazione di Fermo con un paio di possibili variazioni: i ritorni di Aucelli e Di Paola che, se non dall’inizio, potrebbero essere impiegati a gara in corso. Di fronte alla Vis c’è una squadra che è reduce da 4 vittorie negli ultimi 5 incontri e che ridotto il distacco dalla capolista Reggiana, battuta a domicilio, a soli quattro punti.

Diretta Tv. Sarà possibile vedere la diretta di Vis-Entella sui canali nazionali di Dazn oppure in streaming sul circuito Eleven Sport

Tifosi. Per i tesserati e per i loro accompagnatori che scelgono di venire allo stadio sono previste agevolazioni: i primi pagano 1 euro, i secondi 10 euro. Prezzi dunque popolari. L’offerta è valida solo per i settori Prato e Laterale. Sarà possibile usufruire della promozione presentandosi ai botteghini dello stadio con i coupon che saranno distribuiti durante gli allenamenti settimanali. Per tutti gli altri tifosi i prezzi resteranno invariati. Biglietti disponibili on line o nei punti vendita della città. Allo stadio solo domani dalle 15 alle 19 in via Simoncelli 8con Pos) e domenica dalle 11,15 alle 15,15 ai botteghini di via Simoncelli e via Campo Sportivo.

d.e.