Vis, esami di riparazione dopo tanti errori

Vis obbligata agli esami di riparazione, salvo soccorso della giustizia sportiva. Succede per la terza volta nella storia biancorossa di andare agli spareggi salvezza: le altre due (‘63-64 in C e 2007-08 in Eccellenza) era andata male. Non è stato certo il miglior campionato vissino. Fino a tre giornate fa, anzi, era assimilabile ai peggiori in assoluto. Stagione regolare dai molti volti, quello dei quattro allenatori succedutisi, anche qui in linea con le annate più turbolente: Sassarini (15 punti in 16 gare) aveva tentato di rinverdire la via del calcio spettacolo, salvo scontrarsi con la dura realtà della categoria. A sua attenuante: l’obbligo dei giovani e i rinforzi mai veramente goduti. Renzoni il traghettatore è durato lo spazio di un pareggio. Brevi (17 punti in 18 gare) aveva illuso nella sterzata all’insegna del realismo, ma la tremenda fatica di difendersi a squadra schiacciata, alla lunga ha logorato tutti; fino a vedere un gruppo inerme e un allenatore impietrito. Le vere novità sono arrivate con Banchieri (6 punti in 3 gare), capace in breve tempo di dare identità, aggressività, tempi, bandendo il repertorio dei lancioni, del gioco orizzontale e dei retropassaggi. Al punto di vedere trasformati giocatori come Valdifiori e Pucciarelli.

Il meglio della stagione: l’ottima partenza del Sax (12 punti in 7 gare), che poteva dare altro abbrivio senza lo scippo della vittoria negata al debutto in casa Recanatese. La serie utile di Brevi (7 gare), nobilitata dalla vittoria a mani basse di Fiorenzuola. Ma c’è voluto Banchieri per portare a casa, oltre ai punti del quint’ultimo posto, l’unico vero scalpo eccellente della stagione, battendo la Carrarese quarta forza del girone.

Il peggio: tutto il resto, o quasi. Delle 17 sconfitte stagionali (9 al Benelli), 9 sono di goleada. Alcune dolorosissime, vedi i derby con Ancona e Rimini. Le più sconcertanti: con Recanatese e Montevarchi in casa, laddove sono stati lasciati i punti salvezza. La Vis chiude con il peggiore attacco (24) e la terza peggior difesa (55). Ha segnato solo 12 gol su azione (nessuno ha fatto peggio) e solo 10 nei primi tempi (idem). Ha tirato in porta 3 volte a partita di media, toccando anche lo zero (Rimini). E’ in assoluto la squadra più ammonita (130 gialli), indice di precari equilibri e scarso possesso palla più che di cattiveria agonistica. L’hanno tenuta a galla le 8 vittorie (su 9) di misura e le 12 gare a porta inviolata. Ha pagato anche il conto alla sfortuna con i 16 pali colpiti, seconda solo alla Recanatese (20).

Altre voci negative: un solo rigore segnato su 4 calciati; un solo gol su punizione diretta, che rimane anche l’unico centro da fuori area. La Vis ha schierato 35 giocatori, meno della metà con una certa continuità. Sette di essi sono stati ceduti sul mercato di gennaio, a fronte di 6 arrivi. Di questi, il solo Tonucci ha portato un buon contributo. Non sarà ricordato come il campionato dei bomber: dietro agli 8 gol di Fedato, tutti segnati nelle prime 21 giornate, il vuoto: i 3 di Di Paola, i 2 di Pucciarelli e Aucelli e una sfilza di giocatori a quota 1. Sei attaccanti (Egharevba, Cannavò, Gerardi, Enem, Ngom, Sanogo, hanno segnato tutti insieme 2 reti, da ascrivere agli ultimi due. Infine gli infortuni: stagione disgraziata per Marcandella (appena 6 gare), tormentata per Di Paola (23) e Provazza (11). Assenze che hanno pesato.