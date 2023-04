Vis, evitare il baratro è sempre più complicato

Prima la Carrarese, poi i playout. Sarà un mese di fuoco per la Vis Pesaro, attesa prima dallo scontro coi marmiferi (domenica ore 14:30), poi dal duplice confronto per rimanere in C, in programma il 6 e il 13 maggio prossimi. Tre tappe per non buttare via una Serie C sì conquistata nel 2018, ma anche salvata per quattro annate consecutive. Gli uomini di Banchieri sono tornati al lavoro per preparare l’ultima di regular season, consapevoli dell’assenza per due turni di St Clair e di un Di Paola che si spera possa tornare a disposizione per gli spareggi. Capitolo Carrarese. I toscani sono reduci dalla vittoria per 2-1 nel derby con la Lucchese e hanno la ferma intenzione di blindare il quarto posto in classifica, frutto di 62 punti accumulati in 37 partite.

Un tema, questo, che ha snocciolato mister Dal Canto ai colleghi de La Nazione-Carrara: "Domenica sarà l’ultima zampata. Andremo a Pesaro per fare la miglior partita possibile e cercare di tornare con un risultato positivo. Fuori casa ultimamente abbiamo fatto dei buoni risultati ma vinciamo col contagocce. Al momento abbiamo fatto un bottino di punti simile a quello dell’andata ma quelli del girone di ritorno sono distribuiti meglio. Danno la sensazione di un maggior equilibrio e solidità mentre dare un cazzotto e riceverlo come facevamo prima era più pericoloso".

La buona notizia per la Vis è che in riva all’Adriatico i marmiferi dovranno fare a meno del centrocampista Della Latta, fermato per un turno dal giudice sportivo. Infine, al "Benelli" arbitrerà Mattia Ubaldi di Roma 1, fischietto al terzo anno di CAN C, un solo precedente in carriera coi biancorossi: sua la direzione di Virtus Verona-Vis Pesaro 0-0 (Serie C 2021). Due invece gli incroci coi marmiferi, in occasione di Pro Patria-Carrarese 1-1 (Serie C 2021) e Carrarese-Fermana 1-0 (Serie C 2122). In questa stagione ha diretto 11 gare di C (di cui 3 nel girone B), totalizzando 51 ammonizioni, 2 espulsioni e 1 rigore concesso. I suoi assistenti saranno Veronica Martinelli di Seregno e Michele Rispoli di Locri. Quarto ufficiale: Luca Selvatici di Rovigo.

r.s.