"Vis, finalmente il gol: lo dedico alla mamma"

Un pareggio allunga la vita, anche se non è detto che la salvi. Il

pareggio è il grande incompiuto del Moccagatta. Vale per l’Alessandria, che non ha saputo difendere fino all’ultimo l’impresa. Vale per la Vis, che non ha saputo vincere con l’uomo in più e anzi ha rischiato grosso. Rischiando pure, di converso, il grande ribaltone finale. Uscire indenni da quel campo, e reduci da una batosta, alla vigilia poteva pure sembrare cosa accettabile. Il campionato invece ha mandato un avvertimento: i premi vanno ai coraggiosi, vedi i colpi a suon di gol di Olbia e San Donato. Vietato gestire, la quota salvezza si impenna nel rush finale. Ad Alessandria la Vis ha osato un po’ di più. Per scelta, all’inizio, quando ha costruito due conclusioni e altre due situazioni potenziali nei primi venti minuti. Per necessità, dopo essere andata due volte sotto. Non essendo squadra incline agli assalti organizzati, l’ha fatto patendo qualche squilibrio. Ha preso un gol a fascia sguarnita e un altro su un’assurda ripartenza. Però si sono viste anche cose apprezzabili. Due gol giovani e nuovi, innanzitutto, che fanno salire a 12 il numero dei marcatori di stagione. Un gol su azione (Zoia), specialità in cui la Vis è terz’ultima nel girone (11 centri sul totale di 21); un gol su palla inattiva (Sanogo), laddove la squadra si è fatta più scaltra sotto la gestione Brevi. Per entrambi i ragazzi trattasi del primo centro tra i professionisti. Altre rarità: un gol nel primo tempo: siamo arrivati a 7, e siamo ancora i peggiori della classe; e il gol di un attaccante, che mancava da 6 giornate. E poi ancora: zero ammonizioni, per la prima volta.

Ad eccezione dello 0-0 col Rimini, la squadra nelle ultime sette giornate è sempre andata sotto e per cinque volte ha saputo rimediare. Bene, ma sarebbe anche ora di cominciare a menare per primi. Sul piano del gioco, i 6 tiri in porta (più 4 fuori) raccontano di una buona produzione, vedi anche gli 8 angoli calciati. Sulle scelte, c’è da migliorare: l’impressione è che talvolta prevalgano soluzioni affrettate e individuali. Nel conto c’è anche un palo clamoroso, 13° di stagione, quello della possibile vittoria. L’attacco stavolta è stato meglio collegato al resto della squadra, grazie soprattutto a Fedato. "E’ stata una buona partita da parte nostra – ha commentato Ahmed Sanogo, classe 2004 – l’espulsione di Renault ci ha aiutato a crederci. Bene l’atteggiamento, abbiamo continuato ad attaccare fino all’ultimo secondo. Non sono due punti persi, però potevamo far di più". Il gol, una liberazione: "L’aspettavo da tanto, sono felice. Sul corner di Valdifiori, Aucelli mi ha spinto ad entrare, come mi è arrivata la palla l’ho colpita. Lo dedico alla mia famiglia, soprattutto a mia mamma". La Vis adesso ha una settimana per preparare la sfida alla capolista Reggiana, confidando nei rientri di Gerardi e Di Paola. Impegno proibitivo, ma nessuno è sconfitto in partenza.