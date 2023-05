Vis: il campo sott’acqua "Sfratto" per le prime gare

Le devastanti piogge degli ultimi giorni hanno coperto d’acqua il "Benelli" che si è trasformato in un lago: oltre metà del campo sparito, panchine galleggianti, stanze invase anche dal fango e perfino la tribuna ospiti era colma d’acqua, con il muretto perimetrale che si sta sbriciolando. Sull’emergenza campo è arrivata l’interrogazione di Daniele Malandrino di Fratelli d’Italia": "Alla mia mozione in merito alla richiesta di un progetto per l’ammodernamento dello stadio Benelli, l’assessore Pozzi dichiarava che le richieste della mozione erano già superate in quanto pronto il progetto per nuovi lavori quali il rifacimento del prato dello stadio. Dichiarò esattamente: ”Nelle prossime settimane presenteremo il progetto definitivo alla società per poi avviare la manifestazione d’interesse e aggiudicare i lavori entro la fine del campionato“. E ancora: ”Abbiamo un progetto definitivo per la copertura delle tribune con nuovo bar e servizi, abbassamento e allungamento della tribuna e il rifacimento del campo, già finanziato, che partirà a fine stagione“. Sulla parte delle “vecchie tribune”, il “progetto di Aspes prevede la demolizione delle stesse, del muro perimetrale e la realizzazione del nuovo circolo e dei nuovi bagni. Questo premesso si interrogano l’assessore competente e la giunta: è stato completato il progetto esecutivo e sono stati appaltati i lavori per il rifacimento del prato del Benelli? Quando partiranno i lavori di rifacimento del prato? Quali sono con precisione gli accordi presi con Aspes dal comune per quanto riguarda la vecchia tribuna prato in cemento?". In merito l’assessore Riccardo Pozzi afferma: "La gara d’appalto per rifare il manto erboso del Benelli è in corso. Il bando è uscito, stanno arrivando offerte, i lavori verranno assegnati nella prima settimana di giugno e l’avvio del cantiere è previsto nella settimana del 12 giugno. Il cronoprogramma è stato condiviso con la società, fin da quando abbiamo concordato gli interventi. I lavori dureranno al massimo 90 giorni, nella prima metà di settembre, entro l’11 di settembre. La Vis si sta attivando per trovare un campo da gioco per una o due giornate. Il progetto dell’Aspes in estate sarà in consiglio".

d.e.