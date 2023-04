Vis, il cuore oltre l’ostacolo o non se ne esce

Quale treno passi per il "Benelli" di questi tempi è difficile capirlo, visti gli ultimi fischi al vento della locomotiva biancorossa: le probabilità di salvezza diretta sono pari a quelle di retrocedere direttamente. Nel mezzo ci stanno i playout con la migliore posizione da conquistare. Potremmo fare mezzanotte e non ne verremmo a capo. Tutto può ancora accadere. Dunque si procede a tastoni. Il primo auspicio è quello di vedere una Vis bella tonica, motivata dal nuovo tecnico, capace di fermare l’emorragia di gol subiti e di riattivare il flusso di quelli segnati. Imola (20,30) è forse la migliore del lotto delle pericolanti. Ma a prescindere dall’avversaria Pesaro deve mettersi davanti allo specchio e guardare la faccia del copresidente Ferri e di sua moglie Anna Nicolini che hanno faticato tanto per portare la squadra in C e di chi, Bosco, con loro paga gli stipendi. Tonucci da Villa San Martino faccia capire questi concetti. Cuore e testa dunque: va salvata la categoria. Per farlo non serve solo applicazione tattica, corsa, lucidità. Ora e nelle prossime tre o cinque partite servirà anche il cuore.

Che Vis disegnerà Banchieri? Lo sa solo lui. Anche qui si va a tastoni, ma fare rivoluzioni in due giorni è scelta improbabile. Con l’auspicato recupero di Tonucci e Bakayoko, la difesa dovrebbe ripresentarsi a quattro, con il dubbio di chi far giocare in mezzo al campo, se spendere subito le carte Valdifiori-Di Paola, o se invece puntare sul peso specifico di Coppola, o se impiegarli tutti lasciando in avanti Fedato e Pucciarelli. Dettagli. Senza applicazione feroce e carattere stasera, come nelle prossime gare, non se ne uscirà.

Imola spera ancoro nella salvezza diretta: "Fino a quando la matematica ce lo permette, continueremo a crederci", dice l’allenatore Antonioli che non avrà gli squalificati Zanini e Maddaloni e l’infortunato Faggi. "Le condizioni della squadra sono buone – spiega ancora il tecnico – e in crescita: al netto delle assenze, siamo convinti di fare una grande partita. Sono contento di come la squadra ha approcciato l’ultima gara, dove avremmo sicuramente meritato qualcosa in più. Ho ottenuto le risposte e la reazione che cercavo dopo la brutta prestazione di Pontedera". Quanto alla Vis, "quando affronti una squadra fresca di cambio di guida tecnica le incognite sono sempre tante, anche se proveremo ad approfittare del loro momento negativo".

Così in campo, stadio "Benelli" ore 20,30

VIS : Campani, Zoia, Ghazoini, Tonucci, Bakayoko, Aucelli, Di Paola, Valdifiori, Coppola, Fedato, Pucciarelli. All.Banchieri. A disp. Farroni, Gega, Gavazzi, Nina, Borsoi, Parodi, Garau, Astrologo, Gerardi, St Clair, Enem.

IMOLESE: Molla, Screim, Annan, Camilleri, De Vito, Bensaja, Bertaso, Zanon, De Feo, D’Auria, Simeri. All. Antonioli. A disp. Adorni, Fort, Serpe, Tulli, Agyemang, Corner, Bani, Mamona, Perez, Pecchia.

Arbitro: Lovison di Padova

Davide Eusebi