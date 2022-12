Vis, il nodo di Villa Fastiggi Lavori bloccati da mesi

Oltre alla squadra annaspa anche il contorno. Da oltre due mesi i lavori in quello che dovrebbe essere il nuovo centro sportivo della Vis Pesaro, a Villa Fastiggi sono completamente fermi. Un mese fa si diceva per due settimane circa, ma è passato esattamente il doppio del tempo e ancora nulla si muove. L’assessore Pozzi spiega: "La Regione per autorizzare alcuni interventi strutturali ha richiesto integrazioni alla Mati group rispetto al progetto, integrazioni che lo stesso gruppo Mati sta fornendo e che consentiranno di riprendere i lavori sulla parte strutturale". L’assessore Pozzi si riferisce alle opere in muratura come la palestra, il ristorante e gli ambienti che serviranno alla prima squadra per preparare le partite di campionato durante la settimana. Quanto agli "interventi non strutturali – riprende Pozzi –, come ad esempio l’ultimazione dei campi, proprio in questi giorni, prima della fine dell’anno, la ditta Mati group incontrerà le altre ditte che eseguono gli interventi per concordare il cronoprogramma che prevede la ripartenza dopo l’epifania".

Stadio. La decisione di assegnare l’ex tribuna Prato all’Aspes, per trasferire lì la sua sede, va esattamente nella direzione opposta ad un progetto di sviluppo e che dovrebbe portare a uno stadio di proprietà, centro di aggregazione culturale e giovanile, che aggreghi e crei indotto economico, consentendo al club di autofinanziarne almeno in parte la gestione. I tre piani dell’edificio non sono risultati appetibili commercialmente, ha detto il sindaco, ma trasferire in quell’area la sede dell’Aspes significa di fatto mettere una pietra tombale ad ogni ipotesi di sviluppo dell’area. Una superficie, quella dell’attuale tribuna Prato, che negli auspici di una parte della tifoseria va pensata come come punto di aggregazione con mediateca, ristorante, circolo dei tifosi, mercato con punti degustazione e musica sullo stile di quello che è diventata la "Borsa" di Bologna, in centro, dove un tempo si giocavano le partite di basket e che ora brulica di giovani e di spazi commerciali loro dedicati. Un progetto insomma che ospiti attività che possano richiamare giovani e generare reddito, secondo principi ormai diffusi in tutta Europa e che sono di fondamentale importanza per il futuro di un club. Per non parlare del recupero del parco antistante la porta lato via Rossi, lo smantellamento definitivo della pista, i nuovi servizi igenici, la creazione di nuove aree parcheggio. Tutti argomenti che vanno progettati in un’ottica generale (e sarebbe ora dopo un secolo) e che vanno al di là della categoria e della classifica della squadra perché riguardano la riqualificazione dell’ultima vera grande area di degrado semicentrale della città.

La squadra intanto torna ad allenarsi oggi alle 14,30 e lavorerà nonostante la sosta anche domani mattina con test ed esercizi fisici al mattino e quindi nel pomeriggio in campo. Quindi Brevi concederà tre giorni di riposo, da sabato 31 dicembre a lunedì 2 gennaio, per poi riprendere la preparazione il 3 gennaio in vista della ripartenza in campionato domenica 8 a Fiorenzuola.

d.e.