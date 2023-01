Vis: in attesa di Tonucci, ipotesi Ventola

Ci sarebbe anche la Vis sulle tracce di Danilo Ventola, attaccante che l’Ascoli aveva girato alla Recanatese. II classe 2002, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, potrebbe tornare proprio all’Ascoli che a sua volta potrebbe girarlo a Pesaro in una serie di incastri tra chi va e chi viene. La Vis infatti potrebbe fare movimenti in uscita anche nel settore avanzato, con Cannavò che potrebbe essere ceduto in caso di offerte vantaggiose (l’Entella era tra i club interessati), mentre per ciò che riguarda gli acquisti si attende l’ufficialità del difensore Tonelli dalla Juve Stabia. Tornando all’affare Ventola, ieri la Recanatese, che ha castigato la Vis al penultimo posto in classifica vincendo al "Benelli" nell’ultimo turno di campionato, è stata piuttosto attiva sul mercato e ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante esterno dell’Avellino Guadagni. Un giocatore cresciuto nelle giovanili del Napoli ( 7 gol in 25 presenze nella formazione under 17 partenopea) per poi farsi luce a suon di reti e prestazioni nella Paganese in serie C dove ha segnato 12 volte in 77 presenze. L’ex tecnico della Vis Pagliari, ora a Recanati, cercava un giocatore di maggiore esperienza rispetto a Ventola che a questo punto potrebbe andarsene ed essere girato a Pesaro. Ventola fino ad ora ha segnato due gol, decidendo la partita con il Siena, subentrando dalla panchina, e quindi contro l’Imolese. Oltre alla Vis su di lui potrebbe esserci la Fermana che fino ad ora sta meditando operazioni solo in uscita per cedere gli esuberi in rosa, prevalentemente under: potrebbero andarsene presto Grassi, Cardinali e Diouane alla Sanmaurese, mentre Lorenzoni tornerà alla Pro Vercelli anche se è conteso da Samb e Livorno.

Tornando alla Recanatese di Pagliari, diretta concorrente della Vis Pesaro nella lotta per la salvezza, sta puntellando la difesa. La trattativa per portare nelle Marche Manuel Peretti è ormai in dirittura d’arrivo. Il difensore non ha ancora collezionato gettoni nel Palermo in serie B e potrebbe cambiare aria in questa finestra di mercato. Era accaduto anche l’anno scorso andando al Grosseto, poi Peretti aveva fatto il percorso verso la Sicilia per giocarsi le sue carta ma senza esito. Di qui la decisione di tornare in C ma con la garanzia di giocare.

Il mercato delle big. Per quanto riguarda le zone alte della classifica, rinforzo di lusso per l’Entella che si è assicurata le prestazioni del ventenne centrocampista del Monza Antonis Siatounis, di origini greche. La Reggiana ha ingaggiato Andrea Vallocchia, centrocampista sinistro proveniente dal Cosenza. Per lui contratto fino al 2024, l’acquisto è a titolo definitivo. In B a Cosenza ha collezionato 17 presenze l’anno scorso e 11 quest’anno, offrendo anche buone prestazioni e segnalandosi come ottimo incursore. Nato e cresciuto nel settore giovanile del Benevento, ha militato anche nelle Marche nella Samb (5 gare in serie D) salendo poi stabilmente in C con Sambenedettese, Olbia e Juve Stabia per complessive 130 gare.

