Vis in Coppa "Giochiamo sempre per vincere"

Cesena-Vis atto primo dell’ennesima stagione. I calendari si sono divertiti a rincorrersi, così le due squadre si affronteranno due volte a distanza di quattro giorni: oggi in coppa al Manuzzi (ore 20,45); domenica in campionato, stessa ora e stesso stadio. Alla domanda se, avendo un solo risultato a favore disponibile, Banchieri preferirebbe andare avanti nella prima competizione o fare punti nella seconda, la risposta è: "E’ la stessa che mi ha fatto mio figlio Gianmarco, gli ho risposto che io gioco per vincerle tutte. Anche perché quelle non vinte mi rimangono addosso come cose brutte". Che il tecnico piemontese tenga anche alla coppa è risaputo, di conseguenza la formazione sarà ad hoc: "Io non regalo minuti a nessuno. Cambierò più di un giocatore, magari anche 6 o 7, ma giocherà solo chi se lo merita". Il tecnico è tornato sulla gara con l’Arezzo: "Non ho alcun rammarico. Come si può esserlo dopo aver giocato per vincere 97’, aver costruito tante occasioni, aver concesso pochissimo all’avversario. Posso solo esser felice di averla pareggiata nel finale. E aver provato anche a vincerla nei minuti successivi".

Aveva detto che un primo consuntivo di stagione si poteva fare solo dopo le prime 12 giornate. Ci siamo: "Io dico che dopo le prime 4 giornate siamo cresciuti tanto, e cresceremo ancora. Abbiamo identità di gioco, un gruppo coeso, spirito di sacrificio, attaccamento alla maglia. Ogni allenamento vedo la squadra migliorare, ed ogni partita migliore della precedente. Ci dà gusto non subire l’avversario". E’ veniamo alla coppa. Inutile soffermarsi sul Cesena ("Sappiamo benissimo che squadra è"), nel cui organico i rincalzi valgono i titolari. La Vis non può permettersi invece un turn over spinto. Probabile che venga rinnovata per intero la difesa, fin qui molto sollecitata: Ceccacci è reduce da una forte contusione alla coscia, Tonucci e Zagnoni (affaticamento) meritano un po’ di riposo. Idem il centrocampo. In avanti invece c’è poco spazio di manovra, visto che Karlsson è ko (zigomo fratturato, ma non necessita intervento), Diop è ancora dentro il tunnel, Mamona è pronto al rientro ma non può spingersi oltre uno spezzone.

Infine la tegola Kemayou: ieri in allenamento ha riportato una lesione muscolare all’adduttore della coscia destra, tempi di recupero stimati in 20-30 giorni. Sta invece per tornare a disposizione il portiere Neri.

Nel Cesena Corazza, squalificato in campionato, guiderà l’attacco. E ci sarà pure Bumbu. Per il resto spazio a chi gioca meno. Il Cavalluccio domenica contro la Vis rischia di perdere anche Kargbo, per via della convocazione con la nazionale della Sierra Leone. In caso di parità previsti supplementari e rigori. Ieri la Vis ha dedicato ampio spazio ai tiri dal dischetto.

Così in campo

(Stadio Manuzzi ore 20,45)

Cesena (3-4-2-1): Siano; Pieraccini, Coccolo, Pitti; Pierozzi, Bumbu, Berti, David; Chiarello, Giovannini; Corazza. All. Toscano (squalificato).

Vis Pesaro (3-4-2-1): Mariani; Mattioli, Rossoni, Cusumano; Da Pozzo, Foresta (Nina), Rossetti (Loru), Peixoto; De Vries, Marcandella; Pucciarelli. All. Banchieri.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste.