Vis, la beffa dopo il danno: squalifiche e multe

Non bastava la punizione concessa interpretando fin troppo alla lettera il regolamento e una direzione di gara a dir poco discutibile. Il signor Mucera di Palermo, che ha diretto Vis-Pontedera tra i fischi di tutto lo stadio, ha lasciato il segno anche dopo. Il referto dell’arbitro infatti è costato pesanti provvedimenti alla Vis. Il centravanti Gerardi, espulso, è stato squalificato per due giornate. Un turno anche al mediano Coppola e al preparatore atletico Giovanelli che è stato anche multato di 500 euro per il suo comportamento. Altra multa per le proteste dei tifosi: 800 euro per bottigliette e bicchiere piovuti in campo, pur senza colpire nessuno. Veementi le proteste dei tifosi ieri sui social con invito al presidente Bosco a farsi sentire in Lega. Il filmato della punizione concessa domenica per punire il portiere Farroni reo di avere trattenuto la palla qualche secondo di troppo sullo 0-0 in attesa che i compagni di squadra guasagnassero il centrocampo, è stato visionato da 70mila persone. Tanti quelli che hanno etichettato come esagerato l’atteggiamento dell’arbitro. Furiosi i tifosi della Vis. Ieri l’allenatore Brevi ha tenuto la consueta conferenza allo stadio evitando ogni commento sull’arbitro.

Mister Brevi, domani a Lucca (ore 17,30 diretta Eleven sport e Sky gol) la Vis non avrà gli squalificati Gerardi (2 gare), Coppola (una gara) e gli infortunati Di Paola e Provazza, come la mettiamo?

"Possiamo attingere anche alla nostra rosa e ai nostri giovani e chi verrà chiamato in campo avrà la possibilità di smentire alcune scelte che ho fatto finora"

La Lucchese con Recanati ha concesso spazi esagerati, sarà distratta anche questa volta?

"La Lucchese ha comandato quella partita, poi ha pagato alcuni episodi, alcuni errori che possono capitare. Ma parliamo di episodi che spesso in questo campionato fanno la differenza. Mi aspetto una partita molto difficile e un avversario molto concentrato perché vuole andare ai playoff"

Cosa sta preparando?

"Antidoti al loro modo di giocare e alle loro qualità che non sono poche. La Lucchese è una squadra molto pericolosa negli spazi e specie in avanti può creati problemi in velocità. Dovremo essere bravi a limitare questi spazi e a non concedere loro troppe occasioni, ma non solo. Dobbiamo fare passi in avanti anche nelle transizioni, nel fraseggio. Insomma ci aspetta una domenica complicata ma tanto di semplici in questo campionato non ce ne sono"

Di Paola no, Fedato sì?

"Di Paola domani non ci sarà, questo è sicuro. Fedato è a disposizione, ma per quanto riguarda la formazione dico sempre che gioca chi dà maggiori garanzie in allenamento, dunque nessuna anticipazione per il semplice fatto che abbiamo più possibilità. Conterà il modo di affrontare questa gara, ci aspettano altri novanta minuti di sofferenze, qui ogni domenica è una battaglia non dimentichiamocelo".

d.e.