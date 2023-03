"Vis, la corsa salvezza si decide in dieci giorni"

Uno sguardo attento sulla Serie C. E sulla Vis Pesaro, vista a più riprese dalla tribuna del "Benelli". Marco Alessandrini, tecnico cuneese classe ’54, una vita spesa sulle panchine di Serie B, C e D, traccia un affresco del girone B. Tra Siena-Vis, lotta salvezza e la battaglia per la B.

Mister Alessandrini, quali gare ha visto lo scorso fine settimana?

"Sabato sono stato a Gubbio, domenica ero a Recanati".

E la Vis?

"Perdere giocando contro la prima in classifica (la Reggiana, ndr) ci può stare. E a oggi direi che non serve fossilizzarsi sulla classifica, anche perché nel giro di dieci giorni ci saranno tre partite decisive".

Il "Benelli", da spettatore, lo frequenta spesso. Come valuta l’ultimo periodo dei biancorossi?

"L’avvento di Brevi ha dato una certa stabilità alla squadra, ricompattandola e ha gettato le basi per vittorie importanti. Tant’è che l’impressione generale è che sia una squadra difficile da affrontare. In generale è un collettivo che segue la filosofia del mister: compatto in difesa, organizzato, che prova a sfruttare le situazioni favorevoli. E poi ha giocatori di livello come Pucciarelli, Fedato e Di Paola".

Nell’economia del gioco vissino, quanto può incidere un giocatore come Di Paola?

"E’ un elemento importante per la squadra e per la categoria: offre giocate di qualità, è in grado di segnare su punizione. Ma cito anche Fedato, autore di una prima parte di stagione eccezionale, e Pucciarelli, arrivato in una condizione non ottimale e che sembra abbia trovato una discreta forma. E non dimentico Valdifiori e Tonucci: quest’ultimo ha dato solidità e carattere alla squadra"

Che Siena dovremo aspettarci al "Franchi"?

"Una squadra da cui tutti quanti ci attendevamo di più. Nell’ultimo periodo l’ho vista a Rimini: Pagliuca propone un gioco moderno, fatto di fraseggi, incisivo grazie a giocatori come Paloschi e Disanto".

Come immagina la lotta salvezza?

"Più passano le partite, più diventa complicato venirne fuori. Sabato ho visto l’Olbia, domenica l’Alessandria: la prima, dopo l’ultimo mercato, ha trovato un giusto equilibrio e ora riesce a ottenere buoni risultati; la seconda, invece, non avrebbe meritato la vittoria ma alla fine l’ha ottenuta. Imolese e Montevarchi hanno rischiato di vincere con Fermana e Cesena, il San Donato viene da risultati importanti. Insomma, da qui alla fine non sono concessi passi falsi: la prossima settimana può essere decisiva".

Per la promozione in B: Reggiana o Entella?

"Sono due compagini costruite per vincere, come non sono da meno anche Cesena, Ancona e Carrarese. Il gap tra le due c’è, ma una vittoria dell’Entella potrebbe rimettere in gioco il Cesena. Da una parte i liguri possono vincere, dato che in attacco hanno due giocatori molto importanti come Zamparo e Merkaj, dall’altro la Reggiana sta compiendo un cammino molto importante nell’ultimo periodo".

Riccardo Spendolini