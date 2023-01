Vis, la "partita Melchiorri" si gioca adesso

La partita Melchiorri si gioca in queste ore, precisamente tra questa sera e domani quando la Vis proverà a fare l’allungo decisivo per portare a Pesaro un attaccante di primissima fascia, che ha sempre militato nelle categorie superiori. Il Perugia ha deciso di ringiovanire i ranghi e di puntare su una punta giovane. Per questo Melchiorri è sul mercato. Le richieste per l’attaccante 36enne non mancano, ma l’impressione è che alla fine possa scegliere di accasarsi non distante da casa (Macerata). Due sono le ipotesi più probabili: una porta a Gubbio dove c’è una società che può spendere e dove l’allenatore Braglia chiede una scossa anche dal mercato visti i pessimi risultati arrivati dalle ultime partite. La vera concorrente della Vis per Melchiorri è proprio la società umbra. La seconda strada porta proprio a Pesaro. La Vis tenterà di convincere la punta con un contratto fino al termine della carriera, ovvero fino alla fine di questo campionato e poi per i prossimi due che per un giocatore di 36 anni non è male. E poi il progetto del presidente Bosco di medio e lungo periodo e le ottime referenze del club potrebbero essere altri argomenti convincenti. Tra questa sera e...