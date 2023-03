Vis, la quota salvezza potrebbe salire a 42 punti

La quota salvezza? Oscilla i 40 e i 42 punti. Da confezionare in prima battuta con 4 punti tra la Toscana e il "Benelli". Perché ipoteticamente (almeno) un pareggio col Siena e una vittoria col Montevarchi dell’ex Banchini farebbe salire i vissini a quota 34 alla vigilia del trittico bestiale Fermana-Entella-Gubbio. E’ questa la vox populi biancorossa dopo la sconfitta con la Reggiana, tutt’altro che inattesa e però dolorosa per come è maturata, dato che Fedato e compagni hanno fatto troppo poco per pungere una squadra sì quadrata e cinica, ma apparsa già proiettata al big match con l’Entella. Brevi al "Franchi" spera di recuperare Gerardi e Pucciarelli, fermati rispettivamente da problemi alla schiena e al polpaccio. Di buono c’è che nella città del Palio il tecnico meneghino potrà contare su un Di Paola tenuto a riposo con gli emiliani ma di fatto già da tempo al lavoro con la squadra.

Giudice sportivo. Due le notizie stonate: contro il Siena di Paloschi e Castorani i biancorossi dovranno fare a meno di Fedato e Valdifiori, fermati per un turno dal Giudice Sportivo. Lo stesso organo di giustizia della Serie C ha sanzionato la Vis con 300 euro di multa, perché alcuni tifosi "posizionati in Tribuna" hanno "proferito frasi insultanti nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale per la durata di circa tre-quattro minuti". Arbitro. A Siena (sabato, ore 17,30) arbitrerà Dario Di Francesco di Ostia Lido. Il fischietto romano, secondo anno di CAN C, ha due precedenti in carriera coi biancorossi: sue le direzioni di Ancona-Vis Pesaro 3-1 (Serie C 2122) e Reggiana-Vis Pesaro 3-0 (Serie C 2223). Nella stagione in corso ha diretto 8 gare di Serie C, tra le quali la sfida del girone B Ancona-Olbia 1-1, per un totale di 33 ammonizioni e 3 rigori concessi. I suoi assistenti saranno Francesco Picciché di Trapani e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Simone Gavini di Aprilia.

Capitolo biglietti. C’è tempo fino alle 19 di venerdì per assicurarsi il proprio biglietto del settore ospiti del "Franchi" (capienza 646 posti). I tifosi biancorossi potranno acquistare i tagliandi al costo di 15 euro più diritti di prevendita sul sito www.ciaotickets.com e in tutte le ricevitorie autorizzate. A Pesaro: Non Solo Tabaccheria (via Bertozzini, r), Tabaccheria Binda (via Pertini, 1927), Il Giornalaio Matto (via Nievo, 23).

Riccardo Spendolini