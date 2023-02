Vis, la volontà non basta La situazione si complica

Si può rimproverare poco alla Vis di Lucca perché con il poco materiale che Brevi ha per le mani si fa quello che si può. La scelta di non rinforzarsi a gennaio con un attaccante over che garantisse gol, stile Melchiorri per capirci, vuol dire rischiare di soffrire fino all’ultimo perché se non hai chi segna al massimo puoi pareggiare o vincere con un gol episodico. Del resto i numeri sono lì a dimostrarlo: nelle sette partite utili consecutive un solo gol è arrivato da un attaccante, Ngom, per giunta fortuito. E’ vero anche che in quel periodo mancava Fedato, ma bisogna sperare che lo stesso si prenda sulle spalle tutto il carico dell’attacco come ha fatto all’andata segnando otto gol. Ma sappiamo quanto sia difficile mantenersi sempre al massimo. Lo sa Brevi che a Lucca ha dovuto fare i conti con una rosa stanca a cui non ha potuto dare il turn over annunciato evidentemente perché non ci sono ricambi all’altezza dei presunti titolari. In questa situazione, l’assenza di Di Paola è ancora più determinante. Anche in questo caso parla la realtà: il trequartista ha segnato e fatto segnare, risultando quasi sempre decisivo. Questa è una premessa che va fatta se si vuole capire in che direzione stiamo andando. La serie positiva e la gestione Brevi ha ridato ai tifosi una Vis grintosa, concreta, con la voglia di lottare su tutti i palloni e di ribaltare eventuali svantaggi, ma se andiamo a rivedere la serie buona, scopriamo che con l’Olbia si vince dopo che l’avversario in dieci ha accorciato e stampato il pari sulla traversa, che ad Ancona ti hanno preso a pallonate, che con il Rimini hai solo subìto, che con il Pontedera l’hai ripresa allo scadere con un difensore e via dicendo. Insomma, come detto, c’è e ci sarà da soffrire fino all’ultimo per evitare i playout e la retrocessione.

La squadra rifiati pure e riparta dal primo tempo di Lucca, perché con la sconfitta in Toscana ha consegnato all’Alessandria l’occasione della vita: quella, domenica prossima, di trascinare Pesaro all’inferno. Quello che verrà dopo è bene meditarlo volta per volta: oltre alla big (Reggiana, Cesena, Entella e mettiamoci pure il Gubbio) ci sono altri spareggi e chi pensa, ad esempio, che l’Imolese al Benelli vuol dire tre punti, vada a vedere quanti gol sta segnando Simeri. Tirando la riga: una gara alla volta e massima intensità, sofferenza e attenzione applicata ad ogni pallone, intelligenza nello speculare sui difetti avversari, limitando i propri errori su una cifra vicina allo zero. Non c’è altra via in questo percorso quaresimale.

d.e.