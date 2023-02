Vis lanciatissima Arriva Macerata

E’ una Vis Pesaro femminile in grande spolvero quella che si avvicina allo scontro al vertice di domani (ore 15, antistadio Benelli) contro l’YFIT Macerata. Sì, perché le vissine di mister Cennerilli comandano il campionato di Eccellenza marchigiana con 15 punti, gli stessi delle maceratesi, maturati grazie alle vittorie con Ascoli (1-2), Vis Civitanova (5-1), Mandolesi (0-7), Sibillini United (15-0) e Ancona Respect (2-3). Una sfida delicata in chiave campionato, dunque, dato che la vincente del torneo guadagnerà l’accesso alla prossima Serie C, primo scoglio del calcio femminile nazionale. La sfida comunque si rinnoverà il 5 marzo prossimo (ore 15), giorno della finale di Coppa di Eccellenza. La sede scelta dalla FIGC regionale è lo stadio "Le Calvie" di Camerino. Le biancorosse arrivano all’atto finale della competizione dopo avere chiuso al secondo posto (24 punti, a -3 dall’YFIT Macerata) il mini torneo che, come da regolamento, dà diritto a partecipare all’epilogo del torneo.