Vis, l’appello dei tifosi per il futuro "Più idee, qualità e professionisti"

Progetto, comunicazione, volti nuovi e sviluppo. E’ quanto chiedono i tifosi della Vis che continuano a scrivere al "Carlino". Roberto Alessandrini fa il bilancio dell’ultima stagione: "Sulla salvezza dico che era ora che la Lega prendesse questi provvedimenti e non perché la cosa favorisce la Vis, ma per rispetto di tutte le società che rispettano le regole. Penso che il presidente Bosco debba prendere provvedimenti societari nei confronti dei suoi collaboratori che sicuramente non sono all’altezza della categoria, in primis deve prendere un direttore sportivo vero, poi professionisti capaci. Quanto ai giovani penso che la Lega dovrebbe pagare ma solo per giocatori del vivaio e mettere un obbligo minimo per ogni squadra. E non lamentiamoci del pubblico: nulla di dire se guardiamo la media con le altre società anche perché abbiamo uno stadio fatiscente: quanto piove ci si bagna anche nella tribuna coperta".

Attilio Prosperi, tifoso della tribuna Prato, premette: " La Vis Pesaro è la squadra di calcio della tua città e la si ama a prescindere da tutto e da tutti. Detto questo, proprio perché parliamo di gioco del calcio, si gradirebbe vederlo giocare, aspetto che è completamente mancato quest’anno: siamo in serie C e non in terza categoria e abbiamo calciatori professionisti che tutti i giorni si allenano e fanno questo per mestiere. Se io svolgessi il mio lavoro alo stesso modo di quello che vedo sui campi di C Pesaro compresa, non avrei vita professionale lunga". Quindi il bilancio del campionato: "Questo è un anno davvero da dimenticare. Ma possibile che dal vivaio della Vis e dalle giovanili non possa mai uscire un giocatore valido, che dia identità, appartenenza, campanile alla squadra? Non mi sembra che i giovani impiegati quest’anno abbiano dato un apporto minimamente utile per il bene della squadra. Trovo giusto che si sia salvati sul campo per inadempienze dell’Imolese ma ciò non toglie la scarsità della nostra squadra che è apparsa evidente". Infine una richista a Bosco: " Chiedo al presidente: possibile non fare qualcosa in più, non dico allestire una simil Real Madrid, ma almeno una squadra decente che non produca risultati umilianti per i suoi tifosi come accaduto più volte in questa stagione, ma al contrario ci faccia venire voglia di venire allo stadio. Una squadra che ci faccia sentire parte di un gruppo che lotta, che da l’anima, che suda per i nostri colori. Poi si può perdere o vincere ma certe qualità e quello che la squadra trasmette, il tifoso le capisce e le apprezza. Forse il calcio, come diceva Pasolini, è una delle ultime religioni rimaste. Ed io, a questa chiesa vorrei ancora crederci".