Vis, lezione di classe al Mamiani

Successo della prima lezione di "Allo stadio con classe-prima laurea del tifoso", la serie di incontri promossi dalla Vis Pesaro nelle scuole superiori per educare i giovani a fair play e cultura dello sport e del calcio. Il primo incontro si è svolto nella sede di via XI Febbraio del Liceo Classico Mamiani, relatori il professor Ario Federici, ordinario al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dello Sport e Scienze della Formazione Primaria dell’Università degli Studi di Urbino, e Raffaella Manieri, ex giocatrice professionista di Milan, Bayern Monaco e Nazionale, introdotti dall’addetto Stampa della Vis Pesaro Luciano Bertuccioli. "Le buone regole promuovono una libertà adulta, capace di accettare lo stretto legame tra diritti e doveri che sono la base del comportamento sociale in ogni contesto – spiega Amadori –. L’iniziativa si concluderà con un torneo. La classe vincitrice riceverà l’abbonamento omaggio della Vis per la tribuna Prato che vogliamo diventi la tribuna di classe. Per gli altri studenti studieremo un abbonamento di classe a condizioni vantaggiose".