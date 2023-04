Vis, l’ultima mossa disperata: Banchieri

Il nome che non ti aspetti. Perché se negli ultimi due giorni le piste che portavano al vice Renzoni e al tecnico della Primavera 3 Sandreani erano due opzioni percorribili (anche se non caldissime), alla fine la Vis Pesaro ha scelto Simone Banchieri, profilo inedito per il girone B e con un’ultima esperienza che risale alla stagione 20202021 in quel di Sesto San Giovanni. Classe ’74, piemontese, fresco di firma fino al termine della stagione, Banchieri sostituisce Oscar Brevi: per il tecnico meneghino è stata fatale la sconfitta per 3-0 col Gubbio, culmine di una porzione di stagione in cui i biancorossi sono venuti meno non solo dal punto di vista dei risultati (una sola vittoria nelle ultime 10 gare), ma anche della proposta di gioco, di fatto assente. Scelta voluta per dare una scossa a una squadra apparsa molle e arrendevole, dunque.

Del resto giovedì al "Benelli" la Vis troverà un’Imolese assetata di punti, reduce da un 1-1 convincente contro il Rimini e guidata da un Simeri da 6 gol nelle ultime 14 gare. Per Banchieri si prospetta il compito di estrarre risorse nervose (ancora prima che fisiche) da un gruppo che a oggi non ha saputo reagire alle avversità. E nelle valutazioni del club di via Simoncelli, tra i vari aspetti, può avere inciso la sua tesi del master Uefa Pro, dedicata proprio al trasferimento di comunicazione tra allenatore e squadra. Un tema, questo, sperimentato negli anni. Da quella San Mauro Torinese che è stata trampolino di lancio per esperienze nei campionati dilettantistici piemontesi con RivoliCollegno, Rivara e San Mauro, passando per la Berretti del Canavese e dei lombardi della Pro Patria. Germi di una carriera che, lasciato il lavoro da impiegato nell’area amministrativa dell’ex Omnitel, l’ha portato a vivere esperienze in D con Novese, Derthona, Folgore Caratese e Legnano, per poi approdare a Novara. Lo scudetto Under 16 conquistato nel 2019 lo ha lanciato in prima squadra, arrivando a sfiorare la finale playoff nel 2020, sfumata nel doppio confronto con la Reggiana. Conclusa la stagione 20202021 con un undicesimo posto, Banchieri ha sposato la causa della Pro Sesto: un’esperienza breve quella coi biancocelesti, terminata con l’esonero nel gennaio 2021. Qualche dato: col Novara, tra prima e seconda stagione in C, ha collezionato 25 vittorie, 18 pareggi e 19 sconfitte; con la Pro Sesto, invece ha raggranellato 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte.

Ora, appunto, la chiamata della Vis Pesaro. E un lavoro in campo iniziato nel pomeriggio di ieri, col primo allenamento condotto sul manto del "Benelli". Una soluzione lontana da occhi indiscreti per prendere confidenza col gruppo e iniziare a lavorare su un 4-3-3 come modulo di riferimento. In campo si sono visti Tonucci e Bakayoko, anche se entrambi hanno svolto prevalentemente lavoro atletico. Sorte simile pure per Aucelli ed Enem, ma il centrocampista scuola Sassuolo dovrebbe recuperare in tempo per la sfida con l’Imolese.

Giudice sportivo. Giovedì mancherà Rossoni, squalificato per un turno dopo aver rimediato la quinta ammonizione. Tra le fila dei romagnoli, stessa sorte per Zanini e Maddaloni. Infine, la FIGC ha reso noti i compensi a titolo di servizi resi dagli agenti sportivi nell’anno solare 2022. La Vis Pesaro ha comunicato 35.774 euro di corrispettivi, in linea con Gubbio (44.500 euro) e Ancona (46.431 euro). Spiccano i compensi nulli di Rimini, Imolese e Montevarchi, così come le cifre elevate di Cesena (273.825,90 euro), Alessandria (231.920 euro), Reggiana (195.660 euro), Siena (115.344,03 euro) e Carrarese (77.843,95 euro). Nella classifica dei tre gironi svetta il Crotone: 1.165.000,31 euro. I dati sono reperibili sul sito della Figc.

Riccardo Spendolini