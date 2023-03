Vis, maxi multa e tifosi in rivolta: "Umiliati"

L’assedio e la contestazione dei tifosi al "Benelli" sono costati 3.500 euro. A tanto ammonta la multa avuta dalla società. Le motivazioni: "Per avere i sostenitori intonato cori offensivi e minacciosi nei confronti dei giocatori della propria squadra e per aver alcuni sostenitori tentato di scavalcare la recinzione causando altresì la caduta di uno di essi all’interno del recinto di gioco, provocando l’intervento delle Forze dell’Ordine. Durante il deflusso le contestazioni da parte dei propri sostenitori proseguivano con il lancio di bottiglie e sassi verso il parcheggio interno uno dei quali colpiva un tesserato della Società Aquila Montevarchi al ginocchio; venivano inoltre lanciati un bengala e una bomba carta contro la recinzione. Le proteste dei sostenitori proseguivano ulteriormente tanto da costringere i calciatori e la dirigenza ad abbandonare l’impianto sportivo sotto la protezione delle Forze dell’Ordine".

Intanto è proseguita anche ieri via social la contestazione nei confronti non solo della squadra, ma anche della società, a partire dal direttore dell’area tecnica Menga e al presidente Bosco. Del resto i tifosi vissini imputano loro di avere allestito una squadra in maniera scellerata, senza alcuna programmazione, e di averla rattoppata forse peggio nel mercato di gennaio. Ed è la prima volta in stagione che il dissenso verso le scelte del club di via Simoncelli appare così trasversale, condiviso, stratificato. "Vogliamo le tue dimissioni!", tuona su Facebook l’ex co-presidente della Vis Roberto Bizzocchi, presente al "Benelli" martedì sera, riferendosi a Menga. Ed è proprio l’uomo mercato della Vis ad essere nel mirino delle critiche social dei tifosi, peraltro comparse sui profili ufficiali della società: "Avete costruito una rosa al risparmio fin dall’inizio e a gennaio avete peggiorato la situazione"; "Comincia a spiegare gli acquisti, il non avere preso l’attaccante a gennaio"; "Bravo (riferito a Menga ndr) che finalmente ci hai messo la faccia. Però continuare a questo punto della stagione a dire che ritieni la rosa all’altezza mi sembra ridicolo. Adesso sai quello che dovresti fare…le valigie"; "Ultimi: è Serie D. Non meritiamo di stare in questa categoria"; "Via tutti"; "La parola non è lavorare…ma è andate a lavorare"; "Le scuse adesso servono a poco". E c’è spazio pure per un meme: una bottiglia d’acqua, "Vis Pesaro: acqua povera di calcio". E ancora: "Ci state prendendo in giro, questo non è calcio, avete fatto disinnamorare i tifosi della Vis"; "Una squadra si rinforza ogni anno, così si costruisce, questo è solo mercato"; "Non c’è più nemmeno la pubblicità, non c’è un piano di marketing per sviluppare il progetto Vis, così si muore"; "La società abbia rispetto della gente, siamo poveri ma pieni di dignità". "Ma a chi pensate di prendere in giro? Questa squadra è debole e non ha ricambi, ci avete umiliati, piuttosto che continuare così andatevene"; dalla società nessun commento, mentre i senatori del gruppo (su tutti Valdifiori e Tonucci) hanno avuto un confronto serrato ma civile coi tifosi nel dopo gara.