Vis, mezza gara a Cesena e playout da incubo

2

VIS PESARO

0

(3-4-1-2): Tozzo; Ciofi, Silvestri, Celiento; Adamo (43’st Calderoni), Saber (17’st Bianchi), Brambilla, Mustacchio (1’st Zecca); Bumbu (18’st Chiarello); Shpendi S. (27’st Shpendi C.), Corazza. A disp: Lewis, Pollini, Mercadante, Albertini, Udoh, Pieraccini, Francesconi. All. Toscano

VIS PESARO (3-4-1-2): Farroni; Tonucci (25’st Rossoni), Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini (14’st St Clair), Valdifiori, Aucelli, Zoia; Pucciarelli; Ngom (1’st Sanogo), Fedato (37’st Aucelli). A disp: Campani, Enem, Gerardi, Borsoi, Coppola, Garau, Parodi, Provazza, Gega. All. Banchieri

Arbitro: Petrella di Viterbo

Reti: 22’pt Silvestri, 47’st Shpendi C.

Note: terreno di gioco in condizioni ottimali; spettatori 9.375 (di cui 210 pesaresi); espulso St Clair; ammoniti Ngom, Bakayoko, Saber, Valdifiori, Celiento, Aucelli; angoli 2-4; rec. 1’+5’

Sangue agli occhi, centimetri, densità. I grandi assenti a Cesena. In una sfida fondamentale che alla fine condanna i biancorossi ai playout, perché la Torres al 91’ si regala la salvezza diretta al cospetto del Gubbio. I biancorossi cedono al "Manuzzi" con un gol per tempo, ma la storia del match parte da lontano. Cioè dal fischio d’inizio, quando il Cesena parte col piede sull’acceleratore. Tra folate improvvise come il palo di Bumbu (10’), conclusioni ravvicinate (su tutte, un tiro di Mustacchio al 14’), un piazzato di Brambilla (17’) a due passi dalla porta e una manovra tanto avvolgente quanto repentina.

Risultato? Vis in difficoltà: i centrali difesa chiamati agli straordinari, gli esterni che fanno fatica, i centrocampisti in balia delle incursioni romagnoli, gli attaccanti che non incidono. Al 22’ la spinta dei bianconeri frutta il vantaggio, nient’altro che la cartina al tornasole dei primi minuti, tanto è rapace Silvestri a capitalizzare un tiro al volo di sinistro. Gli uomini di Banchieri allora abbozzano una reazione, prima con un cross di Zoia ribattuto in angolo, con l’ex Seregno (buona la chimica con Fedato) bravo a conquistare due dei tre corner vissini del primo tempo, poi con una conclusione telefonata di Ngom (30’). Troppo poco per anche solo impensierire un Cesena scafato, ineccepibile sul piano dell’agonismo, fisicamente superiore, ma non così quadrato in difesa. L’ingresso di Sanogo a inizio ripresa sposta obiettivamente poco, e i romagnoli nel giro di tre minuti sfiorano il bis per due volte: prima con uno stop pregevole con rasoterra annesso di Corazza (47’), poi con un tap in da zero metri fallito da Celiento (50’).

I biancorossi a quel punto salgono di tono, sfruttano la corsia di destra a targhe alterne, offrono qualche trama in più. Ma non concretizzano mai. La sostituzione forzata di Tonucci (al suo posto Rossoni) desta qualche preoccupazione, l’espulsione ingenua di St Clair di fatto chiude i giochi. Quei giochi che la Vis non apre mai, anche perché nel recupero Cristian Shpendi confeziona il 2-0 con un diagonale facile facile.

Riccardo Spendolini