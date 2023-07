Vis, nel conto mancano ancora tanti gol Il curriculum degli attaccanti non aiuta

E’ presto per fare bilanci, ma questa Vis è ancora a caccia di gol. Dopo la delusione dello scorso anno, la società sta mettendo in piedi una nuova squadra che mostra ancora qualche lacuna in termini di possibilità realizzative. La stagione 20222023 si è conclusa con 24 reti segnate, che di fatto ha consegnato ai biancorossi il titolo di peggior attacco di serie C. I soli 13 gol messi a segno dagli attaccanti (8 Fedato, 2 Pucciarelli, 1 Sanogo, 1 Ngom, 1 Provazza) hanno fatto sì che la priorità del responsabile dell’area tecnica Michele Menga fosse innanzitutto una: portare almeno un bomber di razza in rosa. Certo, è arrivato Youssouph Sylla, punta centrale potente e abile nel gioco aereo con i suoi 196 cm di altezza, ma sarà sufficiente? I numeri non sono dalla sua parte. Nell’ultima stagione ad Alessandria ha totalizzato 6 reti e 2 assist in 24 presenze (a causa di due mesi di stop per frattura della mascella); in quella precedente, in Serie B a Pordenone, 14 presenze senza gol. Si deve scavare in serie D per trovare numeri da bomber: 19 gol in 34 presenze al Gozzano, anno 20202021. La Vis punta molto sulle qualità che innegabilmente ha l’attaccante, ma sul piano numerico dato dalle statistiche manca quella doppia cifra di reti che dovrebbe garantire un centravanti con addosso il peso della sua squadra.

Blue Mamona e Babacar Diop potrebbero fare da contorno, magari anche stupire, ma ad oggi si fatica a pensare che saranno dominanti. La vecchia conoscenza Mamona, esterno d’attacco classe 2002, viene da stagioni difficili: 2 gol lo scorso anno tra Fiorenzuola e Imolese, e 3 nel 20212022 sempre a Fiorenzuola. Diop, arrivato in prestito dal Venezia, ha collezionato solo una manciata di presenze e zero gol negli ultimi due anni a Novara. C’è la speranza, però, di vedere ancora nuovi arrivi e soprattutto di riscoprire il centrocampo, portatore di sole 5 reti nell’ultimo campionato. Con gli infortuni di Marcandella e Di Paola, la stagione 20222023 ha registrato una carenza di gol dalla mediana, oltre a impoverire la squadra di due valorose pedine. Di Paola, fresco di rinnovo al 2026, aveva entusiasmato e colpito per qualità e visione di gioco nella stagione 20202021, portando alla Vis 7 reti e 3 assist decisivi. Anche il campionato di debutto in biancorosso di Marcandella andò bene: 4 gol, 2 assist e tanta sostanza anche dietro le punte, nonostante qualche problemino fisico. Matteo Maccioni e Lorenzo Loru, nuovi acquisti classe 2003 e 2004, prendano esempio: la Vis Pesaro ha bisogno anche dei centrocampisti per alzare la quota gol e togliersi qualche soddisfazione con la sua linea giovanissima.