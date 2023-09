Vis, notte Spal...mata di sfortuna Un’autorete offusca il debutto

spal

1

vis pesaro

0

SPAL (4-3-3): Del Favero; Fiordaliso (31’ st Valentini), Arena, Peda, Tripaldelli; Parravicini (20’ st Contiliani), Carraro, Maistro (20’ st Collodel); Siligardi (31’ st Rabbi), Antenucci, Sits (5’ st Orfei). All. Di Carlo. A disp. Alfonso, Meneghetti, Bertini, Iglio, Dalmonte, Breit, Rao, Rosafio, Puletto.

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri; Rossoni, Tonucci, Cusumano (34’ st De Vries); Mamona, Valdifiori (37’ st Rossetti), Iervolino (11’ st Loru), Zoia; Marcandella (11’ st Di Paola); Sylla, Pucciarelli. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Nina, Ceccacci, Peixoto, Karlsson, Foresta, Gulli, Da Pozzo.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Rete: 8’ st aut. Tonucci.

Note – Serata calda, spettatori 7.132 (3.503 abbonati); 200 i tifosi vissini; ammoniti Carraro, Pucciarelli, Tripaldelli; angoli 4-7; rec. 0’ + 5.

Se sconfitta doveva essere, secondo pronostico, questa è davvero a testa alta. E si presta a molte recriminazioni. La Vis a Ferrara soffre per un tempo, tenendo comunque sempre un buon profilo. Va sotto per uno sfortunato autogol di Tonucci (fin lì il migliore) e per il resto mette sotto la Spal, che nella ripresa non calcia quasi mai in porta, deve ricorrere al fallo sistematico e sparacchia palloni in tribuna per rifiatare. Manca solo il gol, e qui c’è lo zampino dell’arbitro che in avvio di ripresa annulla una rete a Sylla, liberatosi di fisico di Peda dopo uno svarione di Arena. Episodio molto dubbio.

Pochi secondi e la Vis, ancora lì a imprecare, incassa il gol: cross arcuato di Siligardi in area, testa di Antenucci ma quella decisiva è di Tonucci. Neri incolpevole.

Nel primo tempo era stato proprio il portierino del Venezia a tenere in piedi i biancorossi: paratona in avvio su Antenucci (e il gol in tap-in di Fiordaliso annullato per fuorigioco), bis al 17’ sul sinistro incrociato di Antenucci, liberato in area da Siligardi; quindi in distensione su Maistro.

Vis a lungo in apnea, ma in campo con personalità e giuste distanze: propositiva, aggressiva, sempre pronta a ripartire. Altro episodio scabroso: 36’, torre di Sylla in area e Pucciarelli trattenuto in area da Peda. Proteste veementi.

Pucciarelli va giù in area anche nella ripresa (mischione) e va giù anche Sylla liberatosi di Arena sul dischetto ma qui si vede che non c’è contatto. Dato inedito: sul campo di una favorita la Vis chiude con 10 conclusioni (3 nello specchio) contro 8 (6), 7 angoli contro 4, 7 falli (uno solo nella ripresa) contro 20. Gioco pulito, ma scarsa precisione in area. Sylla, riferimento costante per i compagni, va vicino al gol due volte nella ripresa, di piede e di testa, senza inquadrare la porta.

E nell’ultima occasione toglie il tempo a Puccia. Nel forcing finale ci prova anche Tonucci in rovesciata, senza fortuna. In evidenza anche il nuovo arrivato De Vries, mancino dal dribbling stretto, che si procura l’ultima punizione dal limite. Di Paola calcia altissimo dai 16 metri, sotto la curva vissina.

Anche senza i nuovi arrivati, buona Vis. Si sono viste cose interessanti, anche la capacità di giocare profondo e in ampiezza. Squadra ordinata, poche sbavature dietro, a parte l’autogol.

E con l’Olbia Banchieri avrà nuove frecce al suo arco.