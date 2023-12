Vis, occhio al Perugia ‘corto muso’. Pochi gol ma li fa fruttare tanto

Cinismo è una di quelle parole abusate che col calcio hanno assunto un’accezione diversa. Vuol dire indifferenza ai valori e agli ideali, traslata in un campo da gioco significa tutt’altro: saper colpire al momento giusto. Volete una squadra cinica? Il Perugia, prossimo avversario della Vis. Ha segnato poco più dei pesaresi, ha quasi il doppio dei punti. Ha vinto 7 volte, 5 delle quali di misura. Vedi Olbia, un golletto e tre punti. Ha perso solo ad Ancona. Non ha un vero bomber (miglior marcatore con 4 reti il 19enne Alessandro Seghetti da San Severino), ha distribuito le 19 reti fra 10 giocatori diversi. Ha qualche problema davanti, anche perché Vasquez è in fase di recupero (domenica dovrebbe andare in panchina) e Matos è reduce da un’influenza. Da qui si capisce che tipo di avversario avrà di fronte la Vis: magari non la corazzata pronosticata da molti (eloquente il – 10 dalla vetta), ma una squadra di solida struttura.

Vis e Perugia si sono affrontate 18 volte, tutte in C. E il bilancio non è poi così squilibrato: 6 vittorie a 5 per il Grifo, 7 pari. Solo che le ultime sono tutte vittorie degli umbri: un 3-1 al Benelli nell’89 (tripletta di Ravanelli) e il doppio successo del 2020-21 quando Kouan sbancò Pesaro, mentre all’andata alla Vis non era bastato il gol dell’ex Stramaccioni (1-2), di lì a poco destinato a finire alla Juve. Ultimi successi vissini quelli legati all’epopea di Walter Nicoletti e ai gol di Marco Nappi: decisivo al Curi (0-1) come al Benelli (2-0 in tandem con Menegatti). Correva l’86-87 (C2), altra stagione di grazia.

La Vis a Perugia ha vinto tre volte, la prima nel lontanissimo 25 settembre 1938, 1-2 firmato Bedosti e Casadio nel vecchio stadio Santa Giuliana. Albori del calcio. Era la seconda gara ufficiale di campionato per la società pesarese, ad oggi siamo vicini a quota 2.800. Tanto per ricordare quanta storia c’è dentro il 125°.

Recuperi. Ieri si sono giocati due recuperi in Serie C.

Lucchese-Juventus è finita 1-0, col gol al 91’ di Rizzo Pinna (gran botta con smanacciata maldestra di Daffara). Per il fantasista anche un palo nel primo tempo. Juventus Next Gen poco pericolosa, nonostante le giocate di Yildiz. Prima stagionale in campionato per l’ex Vis Pesaro Stramaccioni, reduce dall’intervento al crociato.

Olbia-Rimini è finita invece senza gol

I 125 anni. Foto e racconti della festa di ieri sera all’Hotel Baia Flaminia sono nelle pagine di cronaca.