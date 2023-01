Vis, operazione attaccante Nel borsino sale Cori

La prima settimana di Tonucci, un mercato invernale che prende forma tra arrivi e esuberi, l’Olbia come secondo spartiacque in un amen. Sono questi i temi che animano le settimana numero due del 2023 vissino. Nata sotto il segno di un obiettivo: dare continuità al 3-0 sul Fiorenzuola. Perché la vittoria sugli emiliani può davvero dare una svolta alla stagione. Coi sardi (domenica, 14.30) mancherà Gavazzi, alle prese con un turno di squalifica: un’assenza, questa, che prelude al debutto del centrale di Villa San Martino, ancora non ufficializzato ma aggregato ai nuovi compagni. Per cesellare una difesa tornata quadrata e cinica dopo tredici giornate di errori e sbandate. Sul fronte mercato, è chiara la necessità di un attaccante centrale, ma c’è da credere che club del presidente Bosco si prenderà tutto il tempo necessario per non sbagliare la scelta. Tra i nomi caldi c’è quello di Sacha Cori, vecchia volpe della Serie C, oltre 360 presenze in categoria e un ruolo da punta centrale affinato negli anni. Il classe ’89 sarebbe un profilo ideale per l’attacco vissino, non solo per qualità tecnica, ma anche per una continuità di rendimento da 3 gol in 14 presenze con l’Albinoleffe, sua squadra dalla stagione 20182019. In precedenza esperienza con Monza, Santarcangelo, Arezzo, Siena, Cosenza, Venezia, Entella e Carrarese. Rimane ancora calda la pista Ardemagni, in uscita dal Siena, club che lo ha messo fuori rosa.

Capitolo cessioni. Potrebbe essere ancora nel girone B il futuro di Egharevba, esterno destro di proprietà della Fiorentina da 14 presenze tutte concentrate a inizio stagione: su di lui è forte l’interesse del Fiorenzuola, alla ricerca di un elemento tutta corsa per il reparto offensivo.

Infine, la CAN C ha designato la quaterna che scenderà in campo al "Benelli". A dirigere il match sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, terzo anno in categoria, un solo precedente in carriera coi biancorossi: Teramo-Vis Pesaro 1-2 (Serie C 2122). Un incrocio anche coi sardi, in occasione di Pontedera-Olbia 2-1 (Serie C 2021). In questa stagione ha diretto 7 gare di C, incluse le sfide del girone B Reggiana-Ancona 1-0, Fermana-San Donato 1-1 e Cesena-Alessandria 3-1. Gli assistenti: Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e Massimiliano Starnini di Viterbo. Quarto ufficiale: Federico Batini di Foligno.

Riccardo Spendolini