"Vis: ora difendiamo la C, poi faremo i conti"

"Al di là di tutto, degli errori societari e dei guai sportivi che stiamo passando, in questo momento i tifosi siano uniti con la società e la squadra: è importantissimo difendere la Lega Pro che abbiamo portato a Pesaro io e l’attuale co-presidente Ferri, conquistata a Castelfidardo quando pochi ci credevano, con una vittoria voluta come bisogna volere quella di sabato a Fermo". Roberto Bizzocchi, capo storico della tifoseria della Vis Pesaro, chiama a raccolta i tifosi biancorossi che hanno appeso ieri striscioni in città invitando "chi non a cuore le sorti della Vis, siano società, Comune e squadra a togliere il disturbo". L’analisi di Bizzocchi prosegue: "Ora stiamo uniti, i conti li faremo alla fine. Hanno ragione i tifosi a richiamare tutti, bisogna dare una scossa. Non possiamo morire così, non lo accetto. Se vedo un’altra partita come quella di martedì rischio di compromettermi, non si può vedere una squadra mediocre come il Montevarchi che ci dà una lezione di gioco". Poi un messaggio chiaro a nome di tutta la tifoseria: "La gente che è in malafede deve lasciare Pesaro e andare via, certi personaggi non possono governare situazioni simili. Siamo messi male, sono stati commessi errori gravi. Una...