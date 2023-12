Vis, pensa in grande per onorare la storia. E sfata il tabù della sconfitta contro le prime

Bedosti, Casadio, Stabellini, Nappi, Stramaccioni. Sono i giocatori della Vis che nell’arco di quasi novant’anni e di 9 trasferte hanno segnato in casa del Perugia, prima nel vecchio Santa Giuliana e poi al Curi. Marco Nappi fu il primo nello stadio che domani ospiterà la squadra di Banchieri (ore 16,15), e quella resta l’ultima delle tre vittorie pesaresi. Ognuna delle quali, a ben guardare, racconta di un’epoca d’oro: la neonata Serie C di fine anni Trenta, l’ingresso nei magnifici Sessanta, l’epopea di Valter Nicoletti con la conquista della C1. Questo per dire che la Vis è chiamata a un compito non facile: bisognerà pensare in grande per rinverdire la storia. Quella celebrata a dovere con la festa per i 125 anni.

C’è un’altra statistica, poi, che resta aggrappata come una scimmia sulle spalle dei vissini: il clamoroso deficit di punti contro le big del campionato. Da quando la squadra è tornata nel calcio che conta, e siamo al sesto anno, non ha mai vinto contro le prime tre della classifica: cappotto la scorsa stagione, un punto quella prima (col Cesena), cappotto due anni fa, due punti strappati al Vicenza nella stagione monca del Covid (2019-20) e un punto in quella del ritorno in C, con Colucci in panca. Tendenza confermata fin qui, con le sconfitte contro Cesena e Torres. In totale fanno 4 pareggi e 27 sconfitte. Ora c’è Perugia, con la speranza che si possa almeno deviare in parte il corso della storia. Avversario di livello ma non irresistibile, campo munito ma ultimamente ‘freddino’.

La squadra di Baldini è di quelle che segnano poco, anche perché un po’ sguarnite in avanti, ma che non mollano l’osso una volta in vantaggio. Vedi Olbia. La Vis dal canto suo è una squadra compatta, di ferrei principi, che porta quasi sempre a casa la prestazione. Se sarà all’altezza delle ultime (blitz di Lucca e pari col Rimini ricco di occasioni e rimpianti), certo potrà dire la sua. Così come sarà prezioso il supporto dei tifosi sul campo e l’eco della magnifica serata di Baia Flaminia. Non c’è da attendersi una modifica dell’assetto delle ultime gare, che ha garantito equilibrio e opportunità da rete.

L’unico dubbio per Simone Banchieri, semmai, è se confermare in toto la Vis del derby con i romagnoli, con il sontuoso Di Paola in regia, o restituire il ruolo al rientrante Valdifiori. Quando si può scegliere tra giocatori di quel livello, è solo un vantaggio. Quanto all’under di centrocampo, aspettiamoci la solita staffetta tra il prolifico Nina e Iervolino. Infermeria verso lo svuotamento totale (aspettando Neri), Rossetti unico diffidato. Le ultime da Perugia raccontano di un’emergenza in attacco per il Grifo, con il probabile forfeit del brasiliano Matos, fermo da lunedì per un’influenza gastrointestinale. Vasquez invece dovrebbe farcela, almeno per la panchina e dunque per uno spezzone di gara. A disposizione di mister Baldini restano così Ricci e i giovani Seghetti (4 gol finora) e Cudrig.