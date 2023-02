Vis per la salvezza con la sorpresa Pontedera

L’ultima volta finì in un nulla di fatto. Perché dopo un primo e un secondo giro insieme ai due capitani Coppola e Espeche, l’arbitro Ubaldi di Roma 1 decise che al "Benelli" non si poteva giocare: troppa l’acqua caduta sul manto di Pantano, vane le speranze che il diluvio potesse cessare. Ventiquattro giorni dopo Vis Pesaro e Pontedera tornano ad affrontarsi (oggi, ore 18). Questa volta su un campo almeno praticabile. Rullato nella tarda mattinata di ieri, mentre il tecnico Oscar Brevi introduceva la sfida coi pisani: "Il Pontedera è una squadra che ha una discreta fisicità in avanti e in difesa – la disamina del timoniere vissino alla vigilia del match – Mi aspetto una gara diversa da quella col Rimini. La formazione? Ieri chi ha giocato ha svolto un allenamento di ripristino, mentre gli altri si sono allenati in maniera più intensa. Dopo la rifinitura (in programma ieri pomeriggio, ndr) cerchiamo di vedere chi sta meglio per poter mettere in campo la squadra più competitiva".

La buona notizia è che tra i convocati torna Fedato, al rientro in campo dopo i 57’ con l’Olbia: "Dire quanti minuti possa sostenere è difficile – afferma Brevi –. Si è allenato, sta bene, è disponibile e per caratteristiche fisiche non penso che debba lavorare tanto per rientrare in condizione". E’ ragionevole pensare che il capocannoniere vissino (8 gol) possa entrare nella ripresa, mentre i principali indiziati per una maglia da titolare sono Gerardi ed Enem, la cui fisicità può essere la chiave di volta per scardinare la difesa avversaria. Discorso diverso per Di Paola, uscito anzitempo contro i romagnoli: "Domani (oggi, ndr) non è disponibile. Stanno tutti bene eccetto Provazza". A centrocampo allora probabile l’arretramento di Pucciarelli come mezz’ala, anche se l’ex Empoli è libero di svariare sulla trequarti. A chi gli chiede se la prestazione col Rimini rappresenti già uno step soddisfacente nel percorso di crescita, Brevi risponde così: "Dobbiamo scioglierci un po’ di più, e credo che dobbiamo migliorare nelle transizioni, nel muovere la palla, in alcuni movimenti. Durante gli allenamenti sul sintetico il pallone si muove bene, ma il campo poi giochiamo non ci aiuta in questo aspetto. Ad ogni modi ci serve un po’ più di coraggio in alcune scelte e giocate".

Capitolo Pontedera. I toscani vengono dalla sconfitta interna per 0-1 con la Carrarese, figlia di un guizzo di Capello in una gara di fatto bloccata. Canzi (fresco di rinnovo fino al 2024) potrebbe optare per un 3-4-1-2, veste tattica diversa rispetto al 3-5-2 visto nelle ultime due uscite. In campo attenzione all’ex Padova Nicastro (7 gol), così come alle incursioni degli ex Pianese Catanese e Benedetti. Sarà la gara degli ex: Bakayoko e Parodi tra le fila della Vis, Sosa in quelle del Pontedera. L’arbitro del match sarà Mucera di Palermo, terzo anno di CAN C, zero precedenti in carriera coi biancorossi. Un incrocio invece coi pisani: sua la direzione di Montevarchi-Pontedera 0-0 (Serie C 2122). I suoi assistenti saranno Carella de L’Aquila e Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale: Gianquinto di Parma.

Così in campo. Stadio "Tonino Benelli" (ore 18)

VIS (3-5-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Bakayoko; St. Clair, Aucelli, Coppola, Pucciarelli, Borsoi; Gerardi, Enem. All. Brevi

PONTEDERA (3-4-1-2): Stancampiano; Shiba, Espeche, Martinelli; Somma, Ladinetti, Catanese, Goncalves; Benedetti; Cioffi, Nicastro. All. Canzi

Arbitro: Mucera di Palermo

Riccardo Spendolini