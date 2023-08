Vis Pesaro, Battesimo di Fuoco in Serie C

Più che una serie C è una B2. Per la Vis del presidente Bosco (foto) e del direttoe Menga battesimo di fuoco su uno stadio di serie A come quello di Ferrara (3 settembre, guadagnando così una settimana sulla chiusura dei lavori del manto al Benelli) contro la Spal che ha allestito una squadra per tornare in B, come altre formazioni: Perugia, (sempre che non sia riammesso in serie B dopo la sentenza del Consiglio di Stato e in questo caso il suo posto sarebbe preso dal Piacenza), Cesena, il Pescara di Zeman (che in caso di ripescaggi in serie B scalerà nel girone sud della C lasciando il posto all’Alessandria nel raggruppamento B), Entella, quindi Ancona, Carrarese, Gubbio, Arezzo che hanno allestito rose molto competitive e via a scendere con le altre. L’inizio di stagione dei biancorossi sarà molto impegnativo, perché dopo l’esodio di Ferrara arriverà a Pesaro (molto più probabile sul neutro di Recanati perché difficilmente il nuovo campo di Pesaro sarà pronto per il 10 settembre) l’Olbia imbottita di giovani talenti del Cagliari, quindi trasferta a Carrara (squadra molto rinforzatasi rispetto all’anno scorso) e infrasettimanale con l’Entella, altra big, per poi andare a Gubbio e ospitare il primo derby salvezza con la Fermana. Poi altro derby ad Ancona e in seguito a Pescara per una doppia terribile trasferta. Il derby con il Rimini il 3 dicembre. Novità assoluta la Juventus next gen (in trasferta il 23 dicembre, a Pesaro il 28 aprile, ultima di campionato). Un calendario senza respiro, dove all’apparenza non ci saranno gare semplici o cicli per tirare il fiato e concentrarsi sulle concorrenti dirette per la salvezza: ogni due partite la Vis incontrerà squadre sulla carta attrezzate per un torneo importante. La sentenza la danno tecnici di grande esperienza come Braglia (Gubbio) e Toscano (Cesena): "Girone di ferro". Un raggruppamento di cui avrebbe fatto a meno anche a Juve under 23. A Torino ci sono rimasti male.

I precedenti. Per incontrare serie C così competitive bisogna risalire alle stagioni 87-88 (Ancona, Monza, Vicenza, Spal, Reggiana, Livorno) che la Vis di Nicoletti chiuse con uno splendido settimo posto, o all’annata dopo in cui invece retrocedette (Cagliari Foggia, Palermo, Brindisi, Perugia, Catania, Frosinone). O ancora più indietro (altra retrocessione) nel torneo 66-67 con Perugia, Cesena, Ternana, Empoli, Samb.

Le date del campionato. La serie C comincia domenica 3 settembre e osserverà un turno di sosta domenica 31 dicembre. Turni infrasettimanali sono previsti per i mercoledì 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio e 6 marzo. Turno di Natale il 23 dicembre. Il campionato finirà il 28 aprile. Playoff dal 5 maggio, playout sabato 11 maggio (andata) e sabato 18 maggio (ritorno).

Coppa Italia (si gioca solo il mercoledì). Primo turno eliminatorio 4 ottobre, secondo turno 8 novembre, ottavi di finale 29 novembre, quarti di finale 13 dicembre; semifinali: 24 e 28 gennaio. Finale: 19 marzo e 2 aprile.