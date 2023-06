Vis Pesaro, cambio in vista tra i pali Il Cesena vuole le parate di Farroni

La Vis Pesaro è in fase di trattativa per Pietro Saio, difensore centrale destro, classe 2003 proveniente dalla Spal U 19 e già ex calciatore nelle Giovanili della Juventus. A breve ci dovrebbe essere la firma con Mirco Ceccacci (cl 2003) di ritorno dal Pineto con il quale ha vinto il girone del campionato di serie D. Prosegue anche la trattativa per l’ingaggio di Davide Zagnoni classe 1995, difensore centrale nell’ultima stagione, dell’Imolese (serie C, girone B). In uscita i calciatori Tomás Ignacio Sosa classe 2001 attualmente in prestito al Pontedera, l’attaccante Mamadou Ngom, il centrocampista Mario Coppola e il difensore Fabio Gavazzi. Per il portiere Alessandro Farroni oltre alla Feralpisalò e Avellino pare che ci sia l’interessamento anche del Cesena. In partenza anche attaccante classe 2004 Ahmed Sanogo e il difensore Riccardo Zoia (cl’2001). Il Gubbio di mister Braglia ha incontrato l’attaccante esterno Antonio Cioffi classe 2002 di proprietà del Napoli che nella passata stagione lo aveva girato in prestito al Pontedera dove ha realizzato 7 gol in 33 partite. Nel taccuino dei dirigenti dell’area tecnica dell’Ancona si sarebbe l’argentino Juliàn Illanes difensore dell’Avellino che nella seconda parte della scorsa stagione ha militato nel Novara. Ritornando a Gubbio gli eugubini vorrebbero trattenere Federico Bonini, classe 2001, che dopo due stagioni a Gubbio è in procinto di riaccasarsi all’Entella proprietaria del cartellino del difensore. Il mercato della serie C che come è noto aprirà ufficialmente il 1 luglio entrerà nel vivo da quella data.

Sempre più probabile la cessione della Fermana la cui proprietà è in trattativa con una cordata che ha come rappresentante l’ex Sambenedettese Andrea Gianni. Ll’Ancona sta lavorando per potenziare la difesa e se dovesse sfumare la trattativa per Tiritiello della Lucchese l’alternativa potrebbe essere Riccardi del Siena. Il Pineto sta allestendo una rosa di qualità e la trattativa per portare in abruzzo il centrocampista Amadio del Latina, che assicurebbe qualità ed esperienza, sembra a buon punto. La società abruzzese dell’ex tecnico della Vis Amadio ha un buon budget a disposizione e dal Latina potrebbero acquistare anche il portiere Tonti. Il ventisettenne centrocampista Muroni, protagonista l’anno scorso con la reggiana della promozione in B, potrebbe andare a rinforzare la rosa dell’Entella o anche quella del Cesena che dopo avere fallito la promozione ci riproverà.