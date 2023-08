Vis Pesaro Due sconfitte nel triangolare

BOLOGNA

Continuando nella preparazione che dovrà portare la Vis Pesaro ad essere pronta per il prossimo campionato di serie C che prenderà il via domenica 3 settembre, per concludersi dopo una lunga corsa di 38 giornate il 28 aprile del 2024, la squadra biancorossa si è recata ieri nel centro sportivo Biavati, in comune di Bologna per un triangolare (con partite da 45 minuti) con la squadra locale (Corticella) che milita in Serie D e il Trento. La Vis è scesa in campo nella seconda partitella contro il Trento di mister Bruno Tedino. Poi nell’ultima ‘sgambatura’ i ragazzi di mister Banchieri hanno incontrato i locali del Corticella. Alla fine il triangolare (per quel che conta) è stato vinto dal Trento con due successi per 1 a 0 sul Corticella e sulla Vis. Un allenamento congiunto che è servito a mister Banchieri di vedere all’opera i progressi di alcuni che non erano scesi in campo nelle precedenti amichevoli e per ‘testare’ le qualità di alcuni giovani oltre che per migliorare la condizione fisica di tutti. Rispetto alle partite precedenti durante le quali Banchieri aveva schierato un 3-4-2-1 ieri ha provato un 3-5-2.

Assente nella Vis l’attaccante Sylla, il giovane Samuel Blue Junior Mamona e gioco forza Davide Zagnoni, operato nei giorni scorsi di meniscectomia mediale al ginocchio destro in artroscopia. Il recupero del difensore è stimato attorno al mese. Ieri ha giocato anche la formazione della Primavera. La squadra allenata da mister Sandreani è scesa sul campo del Santa Maria dell’Arzilla contro il Vismara (squadra di Promozione) vincendo 4 a 1 con reti di Piscopo, Pierluigi, Esteves e Donnarumma. Buona anche la prova dell’Under 17 in amichevole contro il Rimini (vittoria dei romagnoli per 3 a 1).

Ritornando alla prima squadra mister Banchieri alla fine del triangolare ha così commentato: "Un allenamento in cui abbiamo messo stanchezza e minutaggio nelle gambe come è giusto che sia in agosto. Dispiace che abbiamo perso perché non si ritorna a casa felici quando si perde, però abbiamo fatto buone cose, specialmente con il Trento anche se non siamo stati bravi negli episodi e dove nell’unica loro azione nella nostra area hanno segnato, a tratti siamo stati anche più bravi di loro, bisogna lavorare e migliorare nelle due aree sia difensiva che offensiva, nella seconda partita sono scesi in capo tanti giovani e hanno fatto una buona prova".

Nella Vis ha giocato (è in prova) Vahid Selimovic, difensore lussemburghese classe 1997 e con un passato anche nel campionato francese. Amedeo Pisciolini