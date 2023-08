Vis Pesaro: Oggi riprende la preparazione, domani amichevole a Senigallia e Pesaro

Riprenderà oggi la preparazione della Vis Pesaro dopo il ritiro in Trentino. La squadra ha lasciato San Lorenzo Dorsino sabato scorso dopo l’amichevole di venerdì finita 4-2 contro l’Alense, squadra di Eccellenza (reti di Sylla, doppietta, Sanogo e Nina). Domenica e ieri, il tecnico Banchieri ha lasciato a riposo il gruppo, che nel pomeriggio di oggi, alle 17, riprenderà a sudare al ‘Supplementare’ del Benelli.

Lavoro atletico e tattico anche per programmare l’amichevole di domani, quando i biancorossi scenderanno in campo a Senigallia contro la Vigor (ore 17). Sarà il terzo test per la Vis, tutti con grado di difficoltà differente: il primo con il Monza, poi con la formazione trentina e ora con una squadra che l’anno scorso ha fatto benissimo in Serie D.