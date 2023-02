Vis-Pontedera, tornano i prezzi popolari

Sarà una Vis senza Di paola quella che domani affronterà il Pontedera nel recupero di campionato in programma alle 18 al "Benelli". Il centrocampista uscito antitempo con il Rimini per una botta al ginocchio, non sarà disponibile e il suo infortunio sarà valutato nei prossimi giorni. Intanto la Vis conferma di attraversare, risultati alla mano, il miglior momento di questo campionato. I biancorossi di Brevi, a conti fatti, non perdono da sei gare. Ed è un dato confortante per una squadra che come primo obiettivo ha la permanenza in C. Quella stessa categoria cui intendono rimanere aggrappati, tra le altre, anche San Donato (1-1 ad Alessandria), Alessandria (in lenta risalita) e Recanatese (vittoriosa a Lucca). In altri termini: da oggi al 23 aprile la lotta sarà serrata. Però la sensazione è che Tonucci e compagni abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Perché il pareggio (punto d’oro) col Rimini non nasce per caso: la squadra ha attutito la forza d’urto dei romagnoli (mobili nel primo tempo, più fisici nel secondo) e ha saputo ripartire nel momento del bisogno. Anche se in termini di pericolosità c’è ancora da lavorare: Pucciarelli e Gerardi, al netto dei rispettivi compiti svolti con precisione, non hanno regalato quei guizzi di cui la squadra avrebbe avuto bisogno. E che avrebbero potuto regalare ai quasi 1.500 tifosi vissini una rivincita che, a bocce ferme, i biancorossi avrebbero pure meritato.

Il punto comunque fa gola perché proietta la squadra a quota 29 (+1 sulla zona playout), anche se sono da sciogliere i nodi Di Paola (ieri uscito dolorante) e Fedato (rientrerà mercoledì).

Dunque domani arriva il Pontedera per il recupero della gara del 22 gennaio scorso, rinviata per impraticabilità del manto del "Benelli". I granata di Canzi vorranno riscattarsi dopo la sconfitta interna con la Carrarese. Sarà Giuseppe Mucera di Palermo l’arbitro del recupero del "Benelli". Il fischietto siciliano, al terzo anno di CAN C, non ha precedenti in carriera coi biancorossi. Un incrocio invece coi pisani: sua la direzione di Montevarchi-Pontedera 0-0 (Serie C 2122). Nella stagione in corso ha diretto 7 gare di C, inclusa la sfida del girone B Carrarese-Recanatese 3-1 (2° giornata). I suoi assistenti saranno Pierpaolo Carella de L’Aquila e Luca Capriuolo di Bari. Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto di Parma.

Capitolo biglietti. Due i binari per assistere al match. Il primo: presentarsi allo stadio col tagliando del match rimandato (a patto non di non aver chiesto rimborso), sia usato sia non usato. Il secondo: beneficiare delle promozioni in Prato e in Laterale. Sì, perché la Vis ha annunciato l’estensione della politica degli sconti (non attuata col Rimini) nei due settori: 10 euro per donne e uomini dai 22 anni in poi; 5 euro per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni; 1 euro per bambine e bambini da 0 a 10 anni. Invariati invece i prezzi in tribuna Centrale, con la classica maggiorazione prevista per il giorno della gara (domani). I biglietti si possono acquistare online sul sito www.vivaticket.com, in tutti i punti i vendita autorizzati e ai botteghini dello stadio. Gli orari in quest’ultimo caso: oggi 15-19 (botteghini di via Simoncelli), domani 14:45-18:45 (via Simoncelli e via Campo Sportivo)

Riccardo Spendolini