Vis, possibile il clamoroso ritorno di Gennari

Invertire il trend, risalire la classifica, rilanciarsi in un girone di ritorno col coltello tra i denti. Sono chiare le premesse del mercato di riparazione della Vis Pesaro. Per ovviare alle falle di una rosa che nel girone di andata ha raccolto soltanto sedici punti. E che, pur non attesa da rivoluzioni copernicane, sarà alle prese con arrivi e partenze. Soprattutto in difesa, dove sembra in dirittura di arrivo l’approdo di Denis Tonucci, classe ’88 nelle ultime due stagioni alla Juve Stabia, con cui ha collezionato 30 presenze e 1 gol tra campionato e coppa. Un nome di spessore per la retroguardia vissina: pesarese, piglio roccioso da difensore centrale, una carriera in Serie B (Bari e Cesena su tutte) e un’esperienza in Ligue 1 (Ajaccio) a coronamento di una vita spesa ad alto livello. Tonucci arriverebbe in biancorosso a titolo definitivo e potrebbe firmare un contratto di un anno e mezzo. Per un pesarese pronto a vestire per la prima volta la maglia della città, ce n’è uno che a Pesaro potrebbe tornarci a stretto giro. Il condizionale è d’obbligo, perché Mattia Gennari, centrale difensivo sotto contratto col Montevarchi, avrebbe attirato l’interesse anche della Recanatese, che nel tifernate avrebbe individuato...