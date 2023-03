Vis quasi al completo per cercare l’impresa

di Riccardo Spendolini

Se non è una Vis Pesaro al completo, poco ci manca. Ed è una buona notizia, alla luce di una sfida, quella con la Reggiana (domenica ore 14:30, diretta Eleven Sports e DAZN), di fronte alla quale ha senso non partire già sconfitti. Anzi. Anche perché i granata, pur quadrati e lanciati verso la Serie B, non sono imbattibili: lo hanno dimostrato un pugno di giorni fa, fermati sullo 0-0 dalla Carrarese e dal suo regista Schiavi. I biancorossi, dal canto loro, sono reduci dal pareggio per 2-2 con l’Alessandria e da una striscia di quattro risultati utili consecutivi in casa, uno dei frutti tangibili della cura Brevi.

Domenica il tecnico lombardo potrà contare su un Di Paola a pieno regime e per questo destinato alla titolarità. Per una mezz’ala ritrovata, la Vis può tornare ad affidarsi ai centimetri e al piglio propositivo di Gerardi, recuperato dopo i due turni di stop imposti dal Giudice sportivo. Entrambi sono stati tra i protagonisti dell’allenamento svolto nel primo pomeriggio di ieri, in cui Brevi e il suo staff hanno optato per un lavoro intenso e a tutto campo. Un’occasione utile per abbozzare soluzioni tattiche in vista di domenica.

In attacco, salvo sorprese dell’ultimo minuto, spazio al tandem Fedato-Gerardi, mentre a centrocampo Valdifiori potrebbe fare rifiatare Coppola, supportato da Di Paola e Aucelli, mentre sulle corsie i principali indiziati per una maglia da titolare sono Zoia (a sinistra) e St. Clair (a destra).

Nei tre di difesa, oltre alle certezze Tonucci e Bakayoko, una suggestione: Ghazoini. Ipotesi sul tavolo di Brevi, oggi atteso dalla conferenza stampa dell’antivigilia.

Capitolo Reggiana. Così il mediano granata Fausto Rossi ha presentato la sfida del "Benelli", soffermandosi sulle condizioni del manto dell’impianto di Pantano: "Abbiamo già visto da alcune immagini che il campo probabilmente sarà allagato o comunque pieno d’acqua: ovviamente per giocatori come me non è il massimo ma abbiamo già trovato durante l’anno campi non eccezionali e abbiamo dimostrato che nonostante il fatto di essere penalizzati tecnicamente possiamo tirare fuori qualche altra caratteristica in più e battagliare", il commento del mediano scuola Juventus.

Intanto sta procedendo procede spedita la vendita dei biglietti per la gara di domenica, complice la promozione per i tesserati del settore giovanile e femminile della Vis Pesaro, così come per quelli delle affiliate. Infine, sono circa 500 i tagliandi staccati per il settore ospiti su un totale di 588 biglietti disponibili.

Esclusa la vendita libera in altri settori per chi è residente in provincia di Reggio Emilia, misura decisa dalle autorità competenti.