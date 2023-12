Vis, scontro diretto con il Sestri all’orizzonte. Dal Curi riscontri positivi in formazione

La Vis procede, con il suo passo costante, dopo aver superato un ostacolo non da poco come Perugia. E prepara lo scontro diretto di domenica con il Sestri Levante. Al di là del punto sostanzioso, dal Curi giungono diverse risultanze positive: squadra sempre in gol nelle ultime 7 giornate, Cesena a parte; terzo gol stagionale arrivato dalla panchina, rendimento inalterato pur avvicendando giocatori nell’undici totale. La Vis di Banchieri ha segnato 8 reti nelle ultime 7 partite; poche, in confronto ad altre realtà, molte in confronto alle 2 delle prime 5 giornate.

Il riscontro arriva dai tiri in porta, segno che la squadra occupa di più l’area avversaria: nelle ultime giornate, sempre ad eccezione di Cesena, la media è di quasi 6 a partita. Ben lontani da certe inconcludenti trasferte della scorsa stagione. Il gol di Ottar Karlsson, oltre a recuperare ufficialmente alla causa un giocatore importante, certifica l’importanza della panchina. Prima di lui, la Vis aveva segnato solo due gol con i subentrati, entrambi con Sylla. Non è un mistero di quanto Banchieri tenga in conto la rosa allargata per i suoi piani gara, arrivando a pianificare le sostituzioni in funzione dell’avversario. Il tecnico vissino nelle ultime giornate non ha quasi mai riproposto lo stesso undici. A Perugia ha cambiato due elementi rispetto al derby col Rimini. Da Pozzo, oltretutto, è stato protagonista nell’azione del 2-2. Poter alternare uomini e moduli rende anche la squadra meno leggibile agli avversari. C’è poi un centrocampo che con Di Paola in regia e Rossetti laterale di sinistra sembra aver trovato una buona definizione. E c’è infine la soddisfazione personale del gol di Pucciarelli, che non segnava dal derby con la Fermana. Certe buone prestazioni recenti avevano sempre incontrato quel limite sottoporta. L’essersi sbloccato gli farà sicuramente bene, senza dimenticare che il nostro è il miglior fornitore di assist ai compagni (3). Bollettino medico. La Vis comunica che durante il match col Perugia Emanuele Polverino ha accusato un fastidio intercostale. Verrà valutato tramite esami strumentali. Mirko Valdifiori sta recuperando da un affaticamento muscolare e tornerà presto a disposizione. Nei prossimi giorni Filippo Neri si sottoporrà ad alcune visite di controllo per analizzare l’avanzamento del suo recupero. Angelo Foresta ha recuperato la distorsione alla caviglia, da esaminare la distrazione muscolare di Mattia Gulli.

Giudice. Ammende: Rimini 200 euro, Pineto 150. Allenatori: 1 giornata e 500 euro a Senatore (Torres); 1 g. Vettori (Arezzo). Giocatori: 2 g. Della Latta (Carrarese), 1 g. e 500 euro Illanes (Carrarese), 1 g. Foglia (Arezzo), Panico (Carrarese), Adamo (Cesena), Poli (Juventus), Catanese (Pontedera), Langella (Rimini) Designazioni. Vis Pesaro-Sestri Levante di domenica (ore 16,15) sarà diretta da Andrea Zoppi di Firenze (Riganese di Rimini, Cardinali di Perugia, 4° uomo Leone di Avezzano). Zoppi è al primo anno di C, con 4 gare dirette finora nella categoria. Nessun precedente con la Vis.