"Vis, segui l’esempio di Feralpi e Sudtirol"

La tribuna laterale, ultimamente svuotata dai mancati risultati, ha una lunga storia assieme alla tribuna centrale: qui si sono sempre accomodati i tifosi meno giovani, ma non meno affezionati ai colori biancorossi. Una lunga tradizione che vede tra i rappresentanti Paolo Eusebi, che a nome del gruppo storico di tifosi scrive: "Commentare una stagione tribolata come questa non è facile, chiusa con una salvezza d’ufficio, sperando che venga confermata. Gli argomenti di riflessione sono tanti. Partiamo da un dato di fatto: l’inadeguatezza della rosa che fin da quando è stata allestita, nel luglio scorso, evidenziava una carenza di ricambi ed un parco under non adeguato alla categoria. Poi sono arrivati gli infortuni dei due centrocampisti di maggior livello che l’hanno ulteriormente impoverita. La campagna di rafforzamento di novembre ha portato ben poco, per poi finire con l’indigeribile campagna di gennaio, fatta eccezione per un difensore centrale di esperienza come Tonucci. Il tutto ha generato una formazione incapace di segnare gol e produrre gioco. Ma nonostante ciò si è continuato ad aggregare under, utili forse per il bilancio, ma non certo per il rafforzamento della squadra. Gli stessi allenatori che si sono avvicendati non hanno portato alla lunga granché". Questa la disamina, in sintesi, della sofferta annata vissina che il gruppo storico auspica serva a qualcosa.

"Tutto ciò – riprende Paolo Eusebi – mi auguro porti la proprietà a fare una profonda riflessione, perchè per il futuro non si potranno chiedere abbonamenti a prescindere, senza aver dato tempo di valutare direttori sportivi, allenatori e giocatori, o parlare di progetti che sino ad oggi non si sono visti. Occorre dialogare con la tifoseria e non chiudersi in incomprensibili silenzi stampa. E speriamo una volta tanto di essere ascoltati, perchè tutti i nostri bonari appelli per segnalare tecnici e giocatori durante tutta la stagione sono caduti nel vuoto. Voglio chiudere solo segnalando i percorsi fatti dalle società del Sudtirol e della Feralpi, che pur avendo una tifoseria anche meno numerosa di noi, negli anni hanno fatto una seria programmazione e sono sempre più salite ai vertici della C, sino a fare il grande balzo in B! Noi ne saremo mai capaci?".

Intanto la squadra continua ad allenarsi in vista della chiusura ufficiale della stagione che avverrà dopo il 15 maggio con la discussione del ricordo della Procura federale ai danni dell’Imolese.

