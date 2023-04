Vis senza Di Paola ma con fiducia ritrovata

Tutto in centottanta minuti. E forse più. Perché oltre a racimolare quanti più punti possibili, la Vis dovrà gettare tre sguardi distinti: uno a Gubbio (Gubbio-Torres), un altro a Imola (Imolese-San Donato), un altro ancora a Montevarchi (Montevarchi-Alessandria). In altri termini, un approccio multitasking coi piedi ben piantati a terra, dato che di fronte domani ci sarà un Cesena (73) desideroso di non perdere l’ultimo, vero treno per la promozione diretta in B, anche se Reggiana (77) e Entella (75) paiono decisamente più avvantaggiate. La vittoria nello scontro diretto con l’Imolese ha rinfocolato speranze che sembravano sopite sotto la cenere, l’arrivo di Banchieri ha permesso di ritrovare gioco e motivazioni. In campo l’ex Novara potrebbe proporre un 3-5-2 per larghi tratti simile a quello visto con l’Imolese, tra un trio difensivo over (Gavazzi-Bakayoko-Tonucci) e un tandem offensivo all’insegna dell’esperienza (Pucciarelli-Fedato).

A centrocampo, considerata la probabile assenza di Di Paola, Banchieri dovrà escogitare una soluzione per arginare le fonti di gioco cesenati e pungere nel momento del bisogno. In porta, infine, confermato il titolare Farroni. Cesena. Ancora problemi in difesa per mister Toscano, che contro la Vis dovrà fare a meno di Mercadante e Prestia, anche se il primo potrebbe accomodarsi in panchina. Tra gli assenti spicca anche il centrocampista De Rose, squalificato. Volendo ipotizzare un undici titolare, tutto lascia pensare che il tecnico ex Reggina possa lanciare una formazione diversa negli interpreti rispetto a quella vista col San Donato: in difesa pronti Silvestri, Ciofi e Celiento, mentre a centrocampo gli esterni Adamo e Mustacchio sono pronti a affiancare due tra Bianchi, Saber e Brambilla; in attacco, ancora spazio a Shpendi e Corazza (30 reti in due), supportati dal francese Bumbu. Precedenti. Quella tra Cesena e Vis Pesaro è la sfida numero 26 della storia. Il primo incrocio in Romagna risale al 10 maggio 1942 (Serie C gir.F): le due squadre non andarono oltre allo 0-0. Il bilancio complessivo racconta di 7 vittorie biancorosse, 7 pareggi e 11 successi del Cavalluccio. Netto il vantaggio dei bianconeri nelle sfide giocate tra le proprie mura (12): 3 i sigilli vissini, 7 quelli cesenati.

Classifica. L’Imolese attende dalla Procura Federale della FIGC le motivazioni legate alla sentenza di primo grado che l’ha vista penalizzata di 2 punti sia per un ritardo nel versamento dei contributi Irpef nel periodo gennaio-agosto 2022 sia per l’utilizzo di un codice errato nella compensazione dei crediti nel mese di febbraio 2023. Due deferimenti distinti, dunque, davanti ai quali il club romagnolo potrebbe agire in due modi diversi: nel caso in cui i 2 punti siano arrivati da un singolo capo di imputazione, l’Imolese potrebbe fare ricorso; se invece entrambi i capi di imputazione sono stati già scontati, è possibile che i rossoblù non procedano in quel senso.

Riccardo Spendolini