Vis, serve super attaccante over

Corsa e possesso palla nella seduta di allenamento della Vis che ieri ha iniziato a preparare la sfida di Ancona dove sabato alle 17,30 affronterà una delle squadre più in forma del momento. Resta in forse Fedato, per il resto tutti disponibili. Mercato. Da Padova danno in arrivo a Pesaro l’attaccante Gagliano (classe 2000, 13 gare e nessuna rete segnata nemmeno l’anno scorso) in cambio di Cannavò (ieri ufficializzato). L’impressione è che la Vis abbia però bisogno di un attaccante over che decida le partite e porti quei punti che mancano per la salvezza. Il club starebbe valutando in realtà un centrocampista che possa spaccare gli equilibri. L’impressione è che si stringerà in settimana o nelle ultime ore di mercato, che chiude alla fine del mese di gennaio.

Squalifiche. Un turno a Misuraca (Fermana), Bulevardi (Gubbio), Guiebre (Reggiana), Del Carro e Tonelli (Rimini), Lanni (Siena), Gallo (Turris), Ciofi (Cesena), Camilleri e Bensaja (Imolese), Bulletti (Montevarchi).

Multe. Imolese e Torres 1000 euro, Cesena e Siena 300, Carrarese 200.